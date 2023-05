ActJust contro il cambiamento climatico

Nel corso dell’hackaton che si è svolto di recente a Vienna, 70 giovani provenienti da Austria, Danimarca, Grecia, Italia, Lituania, Serbia e Spagna si sono confrontati sui diversi temi legati alla giustizia climatica elaborando un manifesto con cinque raccomandazioni per l’Unione Europea, dal tema della produzione alimentare all’energia, dalle migrazioni ai trasporti e mobilità senza dimenticare l’istruzione. In campo agricolo si chiedono maggiori sovvenzioni a coloro che praticano l’agricoltura sostenibile a discapito di chipersegue metodi più convenzionali; in campo energetico si auspica che entro il 2050 il 60% degli spazi pubblici in ogni paese europeo siano alimentati da energie rinnovabili e venga ridotto il consumo energetico del 25%. La terza richiesta dei giovani riguarda i migranti climatici: attualmente non esistono strumenti giuridici internazionali che li tutelino mentre diventa necessario che l’Unione Europea riconosca con uno status giuridico apposito i rifugiati per cause climatiche. I trasporti sono responsabili di quasi un quarto delle emissioni di gas serra in Europa, e questo è l’unico settore che registra emissioni superiori a quelle del 1990. È quindi necessario intervenire con urgenza per avere un sistema pubblico più efficiente e il più possibile gratuito. Infine, nella maggior parte dei programmi scolastici manca la formazione sul clima. Diventa quindi fondamentale fornire ai docenti strumenti e metodi per implementare l’educazione ambientale in tutti i cicli di studi entro il 2025.