Alberi in Cammino sul Monte Barigazzo

Gli alberi secolari dell’Appennino emiliano sono l’ispirazione, la meta e lo scenario in cui il 28 agosto 2021 si muovono i passi, guidati da suoni, danza e parole, del primo appuntamento con “Alberi in Cammino” – ciclo di 5 incontri itineranti, promossi dall’Associazione Turbolenta e dal Festival della Lentezza, concepiti come un intreccio tra escursioni alla volta degli alberi e lo spettacolo che ad essi si ispira ed ospita -, che si terranno fino al 26 settembre.

Sarà il Monte Barigazzo di Varsi (PR) il luogo del primo percorso, dalle 17.00 alle 19.30, in cui immergersi in un bosco di poesia, per ascoltare, passo dopo passo, la voce della natura, ma anche i testi tratti dalle “Metamorfosi di Ovidio”, le opere di Tasso, Hesse, Shakespeare, Yeats, le liriche di Mariangela Gualtieri recitati da Gabriele Parrillo, ideatore dell’iniziativa, lasciandosi trasportare dalle note del violoncello della musicista italo-brasiliana Daniela Savoldi e dalla danza corporea di Mauro Vizioli, sulle coreografie di Hal Yamanouchi, che traggono linfa dalla ritualità sacra con cui ancora oggi ci si avvicina in Giappone ai nostri verdi antenati. Sono loro, i giganti della foresta, ad insegnare il valore della vita, l’importanza di farne tesoro, impegnandosi per la tutela del pianeta. Alberi monumentali da raggiungere ed ammirare per riscoprire con occhi nuovi i territori montani e le preziose aree protette e parchi dell’Appennino che li ospitano.

Le altre tappe di Alberi in Cammino sono: il 29 agosto a Tizzano Val Parma (PR), il 4

settembre a Vezzolacca di Vernasca (PC), il 25 settembre a Quattro Castella (RE) e il 26 settembre a Rondinara di Scandiano (RE).

Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Il numero massimo di persone previste per ogni appuntamento in calendario è di 100. Non

vi saranno sedute o strutture fisse, il pubblico sarà invitato a sedere sul prato utilizzando teli o cuscini che porteranno da casa. Alberi in Cammino si svolge con il patrocinio e il contributo di Regione Emilia Romagna. Tra i partner del progetto Chiesi Group, sponsor unico, il Consorzio Kilometro Verde e Parma io ci sto!, che patrocinano l’iniziativa.