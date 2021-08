Leonard Gaskin un talento in gran parte inespresso

Il 25 agosto 1920 nasce a Brooklyn, New York, il contrabbassista Leonard Gaskin.

Gli anni di incubazione del be-bop

Studia piano e poi contrabbasso prima a scuola e poi con insegnanti privati prima di fare la sua apparizione sulla scena jazzistica negli anni di incubazione del be bop frequentando i locali di Harlem e soprattutto il Monroe’s dove suona nel 1943 insieme al pianista Duke Jordan e con il batterista Max Roach. L’anno successivo lavora con Dizzy Gillespie e, nel 1945-1946, con il violinista Eddie South, con Charlie Shavers e con Charlie Parker. Alla fine del 1956 viene scritturato da Eddie Condon per suonare nella sua orchestra. In quegli anni ha all’attivo incisioni con il pianista Ronnell Bright per la Regent, con Bud Freeman per la Victor, con Eddie Condon per la Warner Brothers e la Columbia, con Miles Davis per la Prestige.

Scarsa personalità

Proprio con Miles Davis con quest’ultimo raggiunge una notevole fama tra gli appassionati per quattro brani scritti da Al Cohn – Tasty Pudding, Willie the Wailer, Floppy e For Adults Only -e interpretati dallo stesso Davis con il duo di sax Cohn-Sims, Sonny Truitt al trombone, John Lewis al piano, Kenny Clarke alla batteria e Gaskin. Influenzato da Oscar Pettiford, che lui stesso confessava essere il suo musicista preferito, Gaskin ha dimostrato di avere una buona tecnica e una notevole musicalità, ma di mancare di una sicura personalità che gli permettesse di emergere nella massa di contrabbassisti che affollavano la scena; ha così finito per scomparire uscendo dal giro della musica di successo. Muore il 24 gennaio 2009.