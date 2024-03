Alcide “Yellow” Nunez, il clarinettista che iniziò suonando la chitarra

Il 17 marzo 1884 a New Orleans, in Louisiana, il clarinettista Alcide Nunez detto “Yellow” per il colorito giallastro della sua pelle

L’inizio precoce

Nunez inizia giovanissimo la carriera musicale come chitarrista esibendosi in coppia con il violinista John Spriccio. A diciotto anni cambia strumento e passa al clarinetto formando, insieme al cornettista Frank Christian, la Right at ‘Em Razz Band. Successivamente suona con le reliance bands di Jack Papa Laine, con la Frank Christian Ragtime Band e con la Tom Brown’s Band. Nel 1916 si esibisce all’Haymarket Cafe nel gruppo del batterista Johnny Stein, a fianco del cornettista Nick La Rocca, del trombonista Leonce Mello e del pianista Henry Ragas.

Più a suo agio nel lead

Proprio con il gruppo di Stein, nel quale Eddie Edwards ha preso il posto di Leonce Mello si trasferisce a Chicago nel marzo del 1916. In quello stesso anno fa parte dell’organico della prima formazione della Original Dixieland Jazz Band che, però lascia non molto tempo dopo per dare vita a un proprio gruppo. Successivamente si unisce alla Bert Kelly’s Band e quindi ai Louisiana Five di Anton Lada. Nel 1925 forma un proprio quartetto col quale effettua tournée nell’Oklahoma e nel Texas. Tornato a New Orleans nel 1927, suona con band leaders locali e nella New Orleans Police Band. Clarinettista dalla ampia e robusta sonorità ma scarsamente dotato sotto il profilo jazzistico, risulta più a suo agio nel lead che non nel lavoro contrappuntistico di stile New Orleans. Muore il 2 settembre 1934.