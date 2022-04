L’aloe vera è una pianta miracolosa che può apportare beneficio sia all’interno sia all’esterno del corpo e si presta ad ogni sorta di rimedi fai da te.

L’aloe vera, rimedi fai da te

Se avete la possibilità di mettere anche una sola pianta sul vostro balcone o sulla vostra finestra, scegliete lei. Il succo di aloe vera, preso a digiuno due volte al giorno, aumenta le funzioni protettive dell’organismo ed è un buon rimedio preventivo di molte malattie del sistema digestivo (la trovate in versione liquida, in quasi tutti i supermercati o nei negozi specializzati).

Aloe vera in caso di asma, emorroidi, artrite, diabete, allergie, epilessia, eruzioni cutanee, psoriasi, problemi circolatori, bruciature, malattie senili, verruche, cellulite, depressioni nervose, morbo di Parkinson, e malattie degli occhi.

Per uso interno bisogna usare l’Aloe Arborescens , per capelli e viso anche l’Aloe Vera Barbadensis più comune va bene.

Per fare il gel base da bere o ad uso cosmetico, ecco il nostro rimedio fai da te.

Innanzitutto le foglie devono essere tagliate di sera e lavorate con la minor luce possibile nella stanza, conservate in contenitori opachi. Da ricordare sempre che, con la luce, si perdono le proprietà del gel.

Pulite le foglie dell’Aloe togliendo via solo le spine laterali, lasciate la parte verde esterna che contiene il gel perché anche quella contiene principi attivi, toglietela, invece, se avete ulcere e se dovete fare un gel per il viso.

Frullate e ponete il gel in frigorifero, consumatelo entro 15 giorni.

L’Aloe anche da bere

Occorre

120 grammi di foglie di Aloe Arborescens

350 grammi di miele naturale di qualità (non millefiori)

10 ml di grappa (un cucchiaino).

Come si fa

Lo sciroppo di Aloe si ottiene frullando tutti gli ingredienti e mettendolo poi, in un contenitore di vetro scuro in frigorifero.

Prendere una cucchiaiata di sciroppo, tre volte al giorno, prima di ogni pasto.

Rimedi fai da te per uso cosmetico

Il gel di aloe si può applicare puro sulla pelle o unito con altri ingredienti a secondo i bisogni della propria pelle.

Per uno scrub

Miscelate il gel di Aloe con l’olio extravergine di oliva e zucchero di canna o con sale grosso e limone per togliere le impurità. Risciacquate con acqua tiepida.

Per fare una maschera con azione idratante

Mescolate 2 cucchiai di argilla bianca insieme a 2 cucchiai di gel aloe vera e 1 cucchiaio di olio di Argan. Mescolate. Lasciate in posa per almeno 10 minuti.

Per un latte detergente per pelli normali/secche

Gel di Aloe vera, latte intero, 1 cucchiaino di olio di argan o di mandorle dolci ed uno di miele. Va applicato sulla pelle e massaggiato. Dopo si risciacqua con acqua tiepida.

Per uno shampoo

Fate un infuso di una pianta che preferite e aggiungete il gel di Aloe, miscelate e tenete sulla testa per un quarto d’ora, risciacquate abbondantemente con acqua tiepida.

E per finire ecco i 5 rimedi fai da te più efficaci

1 Maschera per il viso

L’aloe vera è imbattibile non solo per la guarigione cicatrici da acne, ma anche per l’idratazione della pelle e per mantenerla giovane più a lungo. Il gel ottenuto da una o due foglie di aloe vi basteranno. Mescolate in gel con un po’ di olio essenziale di lavanda, ottimo sia come antiage che antimacchie. Applicare e lasciare riposare per 30 minuti.

2 Gel dopo sole per le scottature

Se avete esagerato con il sole e vi recate in farmacia, molto probabilmente vi consiglieranno un prodotto a base di aloe. L’opzione migliore, completamente priva di prodotti chimici, è quella di usare solo il gel estratto dalle foglie di aloe vera. Esso può aiutare a ridurre il rossore e il dolore associato alle scottature anche abbastanza rapidamente e può essere applicato senza limite di tempo o di quantità. Se al gel aggiungerete un olio, quello di cocco è eccezionale, otterrete il vantaggio di un’extra idratazione che accelererà la guarigione.

Leggi anche: Oli e Solari Bio contro i danni del sole

3 Piccole ustioni cutanee

Il gel dell’aloe vera riduce molto velocemente l’infiammazione e aiuta la guarigione nei casi di piccole scottature della pelle. Applicatene semplicemente quel tanto che basta per coprire la zona ustionata e avvolgete con una benda. Lasciate agire per una notte e vedrete i risultati al mattino. Il dolore sparisce quasi immediatamente dopo l’applicazione.

4 Tagli e ferite

Il gel della pianta di aloe vera contiene fibre di polisaccaride, molto utili anche per facilitare la digestione. Queste fibre aiutano anche a chiudere le ferite e a lenire il dolore. Applicate il gel sulla pelle dopo aver disinfettato la zona. Avvolgete con una benda e lasciate riposare per un giorno intero o per una notte.

5 Prurito o irritazione della pelle

Psoriasi e irritazione della pelle possono entrambi essere molto difficili da gestire. Spesso le creme prescritte dai medici non funzionano, e quelle che ci danno sollievo contengono quasi sempre sostanze chimiche in eccesso (i parabeni ad esempio, sono ingredienti molto comuni in queste creme). L’aloe è uno dei migliori rimedi per alleviare il prurito e l’irritazione perché contiene glicoproteine, che aiutano a ridurre l’infiammazione. Tra le glicoproteine si annoverano non solo importanti anticorpi, in particolare le immunoglobuline, ma anche il collagene dei tessuti connettivi.

Leggi anche: Viaggiare. Un kit di pronto soccorso pieno di… oli essenziali

I rimedi fai da te a base di Aloe vera sono infiniti: se volete essere informati sulle sue proprietà, leggete QUI