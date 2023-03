Amazon cerca start up del riciclo

Si apre oggi la seconda edizione di Amazon Sustainability Accelerator, con l’invito alle startup nella fase Early Stage e focalizzate sulla sostenibilità a candidarsi al programma. Lanciato da Amazon, EIT Climate-KIC – l’hub per l’innovazione in materia di clima più importante in Europa – e WRAP – una delle principali ONG britanniche impegnate nel contrasto al cambiamento climatico -, Accelerator è aperto alle startup che stanno creando prodotti di consumo più sostenibili e, per la prima volta, anche a quelle che stanno sviluppando tecnologie in grado di aiutare il settore a riciclare i prodotti in modo più efficace ed efficiente.

Lo scorso anno, i partecipanti ad Accelerator hanno raccolto più di €5 milioni di euro e hanno visto aumentare le proprie vendite su Amazon e non solo di oltre il 250% a seguito della loro partecipazione. Nella scorsa edizione del programma sono state selezionate 12 delle 1.300 startup che hanno risposto al bando, tra queste SURI, una startup basata nel Regno Unito che progetta, produce e vende spazzolini elettrici riutilizzabili e riparabili, con testine di ricambio realizzate in materiali di origine vegetale. Secondo il suo co-fondatore, Mark Rushmore, Accelerator ha rappresentato “un enorme valore aggiunto”, aiutando la sua azienda a passare “da zero entrate a oltre £1 milione in poco tempo”.

Amazon Sustainability Accelerator è un programma su misura di 12 settimane, studiato per aiutare i fondatori a superare le sfide associale all’avvio e all’ampliamento di un business sostenibile. Il programma comprende workshop virtuali e in presenza condotti da esperti, sessioni di mentorship specializzate, un programma personalizzato e l’accesso a una rete di altri founder a loro affini. Amazon e EIT Climate-KIC lavoreranno insieme ai partecipanti per portare a termine una Valutazione dell’impatto climatico sviluppata da Impact Forecast, che contribuirà a valutare il potenziale impatto sul clima delle loro aziende e a studiare strategie per aiutarle a diventare ancora più rispettose dell’ambiente. I partecipanti riceveranno anche una sovvenzione, crediti Amazon Web Services (AWS) e spazi gratuiti per gli uffici. Quest’anno Amazon Sustainability Accelerator si concentrerà sulle startup di due settori chiave: