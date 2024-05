Arte e Natura a Milano per la biodiversità

In occasione della giornata mondiale delle api (ieri), e la giornata mondiale della biodiversità (domani), Apicoltura Urbana, azienda di servizi legati alla biodiversità, e Alveario, azienda apistica biologica e produttore di integratori apistici, si uniscono per sensibilizzare il pubblico sulla tutela delle api e degli insetti impollinatori, sempre più minacciati dai cambiamenti climatici, uso massiccio di pesticidi, diffusione della monocoltura e perdita di habitat.

Un tripudio di colori avvolge la casetta dei servizi di via Vetere 14, all’interno del parco Giovanni Paolo II di Milano.

Simpatiche api e fiori, ad opera dell’artista Pilo, sovrastano lo sfondo di una città decadente, frutto del lavoro di MrFijodor. Un connubio di forme e colori che celebra l’importanza della natura anche nei contesti urbani, il prezioso lavoro delle api e la loro fondamentale importanza per la salvaguardia degli ecosistemi.

“Le api sono sentinelle del nostro pianeta. La loro scomparsa porterebbe a conseguenze devastanti per la nostra stessa sopravvivenza. Con questa opera di street art vogliamo attirare l’attenzione su quanto sta avvenendo negli ultimi anni e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di tutelare le api e il loro habitat.” continua Giuseppe Manno, fondatore di Apicoltura Urbana: “l’idea di portare l’arte in un luogo dove non era presente si lega a doppio filo con la nostra attività di creazione di alveari aziendali per i nostri clienti: far nascere biodiversità là dove non esisteva”.

L’inaugurazione dell’opera, in calendario per il 20 maggio, in occasione della giornata mondiale delle api, vedrà la partecipazione di esponenti del Comune di Milano che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Sempre durante la stessa settimana, il 23 maggio, nel Giardino Comunitario Lea Garofalo di viale Montello 3, sarà inaugurato un nuovo bee-hotel, casetta in legno creata appositamente per offrire rifugio alle api selvatiche ed altri insetti impollinatori, a rischio per la scomparsa dei loro habitat. Il bee-hotel sarà arricchito da una targa che racconterà il progetto e insegnerà piccoli gesti quotidiani che ognuno può fare per aiutare la causa degli impollinatori selvatici.

“I bee-hotel sono un modo semplice e concreto per aiutare le api,” spiega Alfredo Fachini, co-fondatore di Alveario. “Offrono loro un luogo sicuro dove nidificare e crescere, contribuendo così alla loro sopravvivenza. Abbiamo voluto collaborare concretamente al benessere di questi insetti, come testimonia anche la nostra comunicazione informativa su questo mondo e la nostra filiera etica di derivati apistici solo made in Italy, per tutelare gli insetti e i nostri apicoltori”.

L’iniziativa di Apicoltura Urbana e Alveario è un messaggio di speranza per il futuro, specialmente per le giovani generazioni. Attraverso l’arte e il contatto diretto con la natura, possiamo imparare ad apprezzare la biodiversità e ad impegnarci per la sua tutela.

“Insieme possiamo fare la differenza” afferma Giuseppe Manno. Conclude Alfredo Fachini: “Ogni piccolo gesto conta, e noi speriamo che questo progetto sia un passo importante verso un futuro più verde e ricco di api.”

Apicoltura Urbana Società Benefit rappresenta l’avanguardia italiana nell’apicoltura urbana con il suo servizio ‘Bees as a Service’ (BaaS), pensato per aziende e istituzioni che desiderano allocare parte dei loro investimenti in ESG alla salvaguardia delle api e della biodiversità. Oltre a queste azioni di protezione, l’iniziativa si estende a includere attività di coinvolgimento degli stakeholder legate all’ambiente, attirando organizzazioni italiane e internazionali interessate. Sito web: www.apicolturaurbana.it

ALVEARIO® è un marchio di Società Agricola Beetaly A.R.L. Aiutiamo le api ad aiutarci è lo slogan di Alveario, con la quale vuole sensibilizzare le persone sull’importanza delle api per l’ambiente e la nostra salute. Dal 1978 produce, studia e sviluppa prodotti con la propoli, sostanza con cui le api si proteggono dalle infezioni batteriche, virali e micotiche. I prodotti di Alveario sono adatti all’uso di adulti e bambini. Sito web/e-commerce: www.alveario.it