Arthur Marshall, il compositore di ragtime figlio della lavandaia Emily

Il 20 novembre 1881 in una fattoria nella contea di Saline, nel Missouri, nasce il pianista e compositore Arthur Marshall, figlio della lavandaia Emily e di Edward Marshall.

La scuola e l’incontro con Scott Joplin

Verso il 1885 la famiglia si trasferisce a Sedalia, nel Missouri, perché in quel luogo i bambini neri posso frequentare le scuole. Qui incontra Scott Joplin che lo ascolta suonare il piano e lo prende sotto la sua protezione insieme a Scott Hayden, suo compagno di classe alla Lincoln High School. Joplin aiuta Marshall a trovare una scrittura al Maple Leaf Club nel 1899. L’avventura si conclude preso perché il giovane Arthur si fa coinvolgere in una rissa e viene licenziato. Su suggerimento di Joplin, continua a studiare musica al George R. Smith College dove impara composizione e teoria.

Le mance dei bordelli

Per mantenersi suona dove può, in particolare nei bordelli dove le mance superano di gran lunga il suo stipendio. Pian piano la sua reputazione cresce ed egli ottiene grandi successi come pianista, ma soprattutto come compositore. Nel 1906 compone un Two Step intitolato Kinklets, nel 1908 Ham and Rag, The Peach Ragtime Two Step e The Pippin Rag. In collaborazione con Scott Joplin compone Swipesy Cake Walk e The Lily Queen. Marshall si ritiradal mondo della musica nel 1917, ma più tardi accetta di partecipare a vari revival ragtime. Nel 1950 compone ancora Silver Arrow Rag, National Prize Rag e Missouri Stomp – A Slow Drag, rimasti inediti. Muore il 18 agosto 1968.