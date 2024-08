Arturo Testa, il baritono prestato alla musica pop

Il 15 agosto 1932 nasce a Milano il cantante Arturo Testa, uno dei protagonisti della musica leggera degli anni Cinquanta e Sessanta.

Io sono il vento

Testa debutta nel 1951 come cantante lirico ma grazie alla sua accattivante voce da baritono ben presto passa alla musica leggera. Nel 1955 canta per la prima volta alla radio con l’orchestra di Piero Soffici insieme a Marisa Del Frate, Miranda Martino e Amedeo Pariante. Nel 1959 partecipa al Festival di Sanremo cantando Né stelle né mare in coppia con Fausto Cigliano, Tu sei qui con Achille Togliani e Io sono il vento nel quale è accoppiato con Gino Latilla. Proprio Io sono il vento si piazza al secondo posto.

Mister O

Torna altre quattro volte alla rassegna sanremese: nel 1960 con Gridare di gioia in coppia con Germana Caroli e Perderti con Tonina Torrielli; nel 1961 con Febbre di musica in coppia con Tonina Torrielli; nel 1962 con Centomila volte e Un’anima leggera, entrambe in coppia con Jolanda Rossin. L’ultima partecipazione alla rassegna sanremese è del 1963 con Quando ci si vuol bene in coppia con Joe Sentieri, Tu venisti dal mare con Carmen Villani e Vorrei fermare il tempo con Flo Sandon’s. Nel 1968 lascia la canzone per tornare a dedicarsi esclusivamente alla lirica. Nel 1996, al Teatro Romano di Verona, insieme a Paola Lorenzi interpreta “Mister O” di Giorgio Gaslini, una rivisitazione moderna di Otello considerata la prima opera jazz italiana, Muore a Milano il 12 maggio 2021.