Barbara Donald, una leader alla tromba

Il 9 febbraio 1942 a Minneapolis, nel Minnesota, nasce la trombettista Barbara Donald, registrata all’anagrafe con il nome di Barbara Kay Donald.

Tra i suoi maestri Little Benny Harris

A nove anni inizia a studiare la cornetta e poi passa alla tromba. Trasferitasi a Los Angeles prosegue la sua formazione musicale perfezionandosi in vari ottoni e nel canto. Tra i suoi maestri figura anche Little Benny Harris. A partire dal 1960, a soli diciotto anni, si dedica a tempo pieno alla musica dando inizio a una carriera destinata a regalarle numerose soddisfazioni sia come leader di propri gruppi che come strumentista in orchestre jazz come quella di Chuck Cabot e in vari gruppi di rock & roll.

L’incontro con Sonny Simmons

Negli anni Sessanta Barbara Donald suona al fianco di solisti come Dexter Gordon, Gene Russell, Stan Cowell e Burt Wilson. Nel 1962 sposa il pianista norvegese Ole Calmeyer da cui divorzia nel 1965 per unirsi al sassofonista Sonny Simmons. Da quel momento lavora quasi esclusivamente con il marito con il quale suona e incide con musicisti come Michael White, Clifford Jordan, Richard Davis, Cecil McBee, Billy Higgins, Charles Moffett, Prince Lasha, Roland Kirk, Lonnie Liston Smith, John Hicks e tanti altri. Sempre nel 1965 la trombettista lavora anche con John Coltrane. Negli anni seguenti si impone anche alla testa di una propria formazione. Muore il 23 marzo 2013 a Olympia, negli Stati Uniti.