Barry Finnerty, essenzialmente autodidatta

Il 3 dicembre 1951 a San Francisco, in California, nasce il chitarrista e compositore Barry Finnerty.

La chitarra come passione

Barry inizia a studiare il pianoforte all’età di cinque anni e qualche tempo dopo passa alla chitarra. Più che le lezioni è la passione a guidarlo tanto che spesso si definisce “essenzialmente autodidatta”. Le sue prime esibizioni avvengono nell’area di New York nel 1973, anno nel quale incontra il batterista Chico Hamilton, con il quale parte per l’Europa e partecipò al festival internazionale del jazz di Montreux, in Svizzera. L’anno dopo suona con il percussionista Airto Moreira e la cantante Flora Purim.

L’incontro con Miles Davis

Con Moreira partecipa anche al festival di Monterey del 1974 in un gruppo comprendente anche Mike Wolff al piano, Charles Fambro al basso e Roberto Silva alle percussioni. Dal gennaio del 1975 entra a far parte del quartetto del tenor-sassofonista e flautista Joe Farrell e successivamente suona e registra con Michael Brecker, Randy Brecker e The Crusaders. Nella sua lunga carriera incide anche con il violinista polacco Michael Urbaniak e con Chico Hamilton. Nel 1981 suona e registra con Miles Davis partecipando a molti brani dell’album The Man with the Horn.