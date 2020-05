Beryl Bryden, la stella del jazz tradizionale britannico

L’11 maggio 1926 nasce a Norwich, in Inghilterra la cantante Beryl Bryden. Dopo aver cominciato giovanissima a cantare in vari gruppi jazz della sua zona nel 1945 si trasferisce a Londra.

Una delle interpreti più richieste

Nella capitale britannica diventa una delle interpreti più richieste e canta con una lunga serie di gruppi di jazz tradizionale compresi i celebrati Dixielanders di George Webb. Nei primi anni Cinquanta si esibisce a lungo a Parigi, dove partecipa anche a uno dei famosi concerti che Lionel Hampton tiene all’Olimpia. Canta poi in Germania, in Olanda e in altri paesi europei, con l’orchestra di Fatty George.

La stella più luminosa

Si esibisce in moltissimi programmi radiofonici e televisivi e dai primi anni Sessanta partecipa a numerosi festival di jazz, in Francia, Svizzera, Austria, Cecoslovacchia e in Polonia. Nel 1965 effettua una tournée in Africa e nei primi anni Settanta canta con Graeme Bell in Australia. Alla metà degli anni Settanta è in Olanda con Bud Freeman e Jimmy McPartland. Personaggio molto popolare, negli anni Cinquanta e Sessanta viene definita “la stella più luminosa” dell’ambiente del jazz tradizionale britannico. Muore il 14 luglio 1998.