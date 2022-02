Big Maceo, il leggendario pianista blues

Il 26 febbraio 1953 muore a Chicago, in Illinois il bluesman e pianista Big Maceo. Registrato all’anagrafe con il nome di Major Merriweather nasce a Newman, in Georgia, il 31 marzo 1905.

La sontuosa cascata di note

Maestro di una lunga schiera di pianisti di blues, Big Maceo, viene ribattezzato con questo nomignolo negli anni in cui in cui suona negli house parties delle città del sud, è certamente uno dei più grandi esponenti di quel pianismo blues basato su una sontuosa cascata di note che fa da contrappunto emotivo alla storia raccontata dal brano.

Tenace e vagabondo

Instancabile vagabondo come in genere accade ai bluesmen fa coppia per un certo tempo con Tampa Red, e poi con Big Bill Broonzy nei club di Chicago, specialmente al Flame Club e al H & T, o del Tennessee e della Georgia. Nel 1946 viene colpito da paralisi al braccio destro, ed è costretto a esibirsi con l’aiuto di un accompagnatore, ma non cede malgrado questo grave handicap tanto che si ritrova insieme a Eddie Boyd e a Little Johnnie Jones negli studi d’incisione della Victor, prima di ritornare verso Detroit a registrare altri dischi per la marca Fortune. Tornato a Chicago, muore per un attacco cardiaco lasciando alle spalle un alone di leggenda e una scuola pianistica che ancora oggi dà i suoi frutti.