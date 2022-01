Bobby Bland detto Blue, un cantante fuori dagli schemi

Il 27 gennaio 1930 a Rosemark, nel Tennessee nasce il cantante Bobby “Blue” Bland. Il suo vero nome è Robert Calvin.

L’incontro con Gordon

Trasferitosi in gioventù a Memphis, Bobby incontra Roscoe Gordon che lo incoraggia a intraprendere la carriera di cantante. Nel 1948 entra così a far parte con lo stesso Gordon, Johnny Ace ed Earl Foster dei Beale Streeters che lo lanciano nel mondo del blues. Dopo aver suonato con Billy Red Love, viene presentato da B. B. King ai fratelli Bihari e a Sam Phillips, e poco prima di partire per il servizio militare nel 1951 registra vari brani per la Modern e per la Chess. Rimasto per cinque anni sotto le armi, Bland continua comunque a registrare e anzi il brano It’s My Lite Baby registrato in quel periodo diventa il suo primo grande successo commerciale.

Oltre il blues

La fama e la popolarità arrivano però qualche tempo dopo con brani come I’ll Take Care Of You, I Pity The Fool, Cry Cry, Lead Me On e Stormy Monday che i puristi giudicano una sorta di tradimento del blues tradizionale. In realtà Bobby non si ritiene prigioniero di un genere ma varia dal blues più puro al soul e il suo talento vocale e le sue indubbie capacità espressive consentono di soddisfare sia il grande pubblico, sia quanti lo considerano un cantante ancora legato al filone del blues. Muore a Memphis il 23 giugno 2013