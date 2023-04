Boomie Richman, un jazzista prestato al pop

Il 2 aprile 1921 a Brockton, nel Massachusetts, nasce il sassofonista Boomie Richman, registrato all’anagrafe come Abraham Samuel Richmond.

L’incontro con Dorsey

Dopo qualche anno di attività nei night club di Boston, nel 1942 si trasferisce a New York dove entra a far parte di importanti formazioni di quel periodo, tra cui quelle di Muggsy Spanier, di Jerry Wald e di George Paxton. A partire dal 1945 e per cinque anni si lega quasi ininterrottamente alla big band di Tommy Dorsey. Nei primi anni Cinquanta preferisce recuperare la propria indipendenza e suona come free lance presso varie stazioni radiotelevisive di New York.

Tra Goodman, il rock and roll e il pop

Tra il 1953 e il 1954 accetta di suonare con l’orchestra di Benny Goodman. Il suo strumento di elezione è il sassofono tenore che suona in uno stile fondamentalmente tradizionale, ma ricco di tendenze modernizzanti. C’è il suo zampino anche in uno dei dischi seminali del rock and roll delle origini. Richman infatti registra con Buddy Holly il 21 ottobre 1958, suonando l’assolo di sax in True Love Ways. Successivamente suona anche con Judy Garland nel concerto con il quale celebra il suo ritorno alla Carnegie Hall. Boomie muore in Florida il 22 marzo 2016.