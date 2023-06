Caribe Bay, l’estate va in scena

noto parco a tema acquatico del Lido di Jesolo: più di 100 giorni da vivere all’insegna di relax, divertimento e adrenalina, immersi in un contesto unico, che riproduce in ogni minimo dettaglio il paesaggio e l’atmosfera delle migliori spiagge dei Caraibi, a 400 metri dal mare e a soli 40 km da Venezia.

Premiato anche nel 2022 come Miglior Parco Acquatico d’Italia agli oscar dei parchi divertimento, Caribe Bay è un’immensa oasi tropicale ispirata alle spiagge dello Yucatan, perfettamente ricreate attraverso 10.000 tonnellate di sabbia bianca finissima, più di 2.000 palme, chiringuitos, lagune di acqua trasparente e ombrelloni in foglie di banano.

Gli spettacoli si confermano anche quest’anno una delle attrazioni principali del parco per la cura meticolosa di tutti gli aspetti produttivi e la qualità del cast di artisti di fama internazionale: figure iconiche che incantano il pubblico con le loro acrobazie audaci, ammirati per la loro forza, agilità e abilità nel dominare l’aria. Tra le proposte in palinsesto, Amazzonia, trionfo di ritmo e di colori a base di evoluzioni pronte a lasciare a bocca aperta grandi e piccini, Aura, con un gruppo di variopinti pappagalli che volano tra il pubblico con dolce destrezza, e Mermaids, lo show allestito presso il Galeone, che al tramonto regala l’ultima emozione della giornata, con straordinari tuffi e un salto mozzafiato dall’altezza record di 25 metri.

Lo spettacolo continua anche sul fronte delle attrazioni, 27 in tutto, perfettamente immerse nella vegetazione tropicale: da segnalare Shark Bay, l’unica vasca al mondo con le onde e la sabbia sul fondale in grado di regalare le stesse sensazioni del Mar dei Caraibi, Roatan, corso d’acqua immerso in una suggestiva ambientazione Maya, Crazy River, 135 metri di avventure tra vortici, rapide e curve paraboliche, e Jungle Jump, un’impetuosa cascata pronta a catapultare nel vuoto i suoi temerari sfidanti.

Da quest’anno è disponibile un comodo sistema di prenotazione per le attrazioni più richieste, che consente agli ospiti di sfruttare al meglio la giornata: è sufficiente scansionare un QR-code attraverso il proprio cellulare per accedere al primo slot disponibile, evitando le perdite di tempo. Il servizio è accessibile per Captain Spacemaker che, con i suoi 42 metri è lo scivolo più alto d’Europa e permette di raggiungere i 100 km/h con una pendenza di 60°, Scary Falls, caduta al buio riservata ai più coraggiosi, e Tortuga Sky, avventurosa proposta a base di curve paraboliche tra gli effetti speciali.

Alle famiglie è dedicata Pirates’ Bay, laguna dalle acque profonde pochi centimetri con nursery, palme, un’ampia spiaggia per giocare con secchiello e paletta e diverse attrazioni che permettono anche ai piccoli di provare le stesse emozioni dei grandi.

Novità anche per chi desidera solo rilassarsi e godersi l’atmosfera del parco: accanto agli ombrelloni l’offerta si è arricchita con i gazebi, in grado di ospitare da 4 a 8 persone. Ogni gazebo è caratterizzato da un allestimento diverso, con lettini, divanetti, sdraio, amache, tavolini e tanti altri piccoli comfort: alcuni sono pensati per i gruppi di amici, altri per le famiglie, altri ancora si trovano in zone riservate, come Palm Island, isolotto nel cuore di Shark Bay, e sono dedicati agli ospiti in cerca di soluzioni particolari ed esclusive. E non solo: nella zona kids di Pirates’ Bay sono state realizzate tre casette con ombrellone riservato, che offrono un riparo costante dal sole, dotate di frigoriferi per tenere al fresco acqua e vivande.

Coppie in cerca di una fuga romantica e tutti coloro che desiderano coccole e privilegi possono invece optare per Playa Paraiso, esclusiva terrazza panoramica ad accesso riservato, attrezzata con cabanas per 4 persone dotate di tutti i comfort, compresa una scenografica piscina idromassaggio a sfioro scavata nella roccia.