Pane del poveraccio

Questa è una ricetta rubata a mio padre Augusto (e nemmeno l’unica che troverete qui dentro), che ho deciso di proporre per avere l’occasione di parlarvi ancora un po’ di lui. Condividevamo il mestiere di giornalista e scrittore, la passione per la letteratura e l’arte, nonché quella per la cucina e la buona tavola. Da lui ho imparato moltissime cose che mi sono state utili nella vita e nel relazionarmi con gli altri. Ho imparato alcuni valori fondamentali, ho scoperto posti incantati, ho imparato ad amare la natura e, buon ultimo, ho imparato a cucinare e a divertirmi nel farlo.

Spesso ci sfidavamo in cucina, creando nuovi piatti, sperimentando nuovi incroci e nuovi sapori, a volte con buoni risultati, a volte con esiti infausti come quando provò a creare un gelato mescolando il formaggio Philadelphia con la marmellata. Non fu proprio il massimo, anche se, in fondo, aveva gettato inconsapevolmente le basi per il cheesecake.

Quando si dilettava a preparare dei pranzi o delle cene per gli amici, spesso dal forno usciva questo strano pane, devo dire accolto sempre molto bene. Oggi a venticinque anni da quel giorno di giugno millenovecentonovantuno, in cui mio padre spense definitivamente i fuochi della cucina, ve lo ripropongo.

Ingredienti per quattro persone:

500gr di farina

1 cubetto di lievito di birra

1 cucchiaio colmo di sale grosso

4 cucchiaiate di olio extravergine di oliva

100-150gr di pancetta

Sciogliete il lievito in acqua calda e impastate con il liquido la farina, fino ad ottenere una specie di palla compatta. A questo punto, chiudere il risultato tra due piatti e lasciare riposare per un’ora o due.

Nel frattempo, imbianchire (blanchir) la pancetta, sbollentandola in acqua per 5-10 minuti, onde liberarla del grasso eccessivo, del sale e del pepe di superficie. Passarla quindi in acqua fredda, asciugarla tagliarla a dadini.

Andate a controllare il vostro impasto e verificate che sia ben lievitato. In questo caso, stendetelo su una spianatoia come se voleste fare una pizza. Ungete la superficie superiore con l’olio, cospargetelo di sale e distribuite uniformemente i dadini della pancetta. Quindi impastate di nuovo l’insieme, vigorosamente, per una decina di minuti.

Dividete l’impasto in pezzi non più grandi di un’albicocca e date a ciascuno la forma desiderata, purché non sia una forma piatta.

Disponete i pezzi su una stagnola senza grassi nel fondo e mettete tutto in forno preventivamente riscaldato a 150°. Lasciateli cuocere per circa 10-15 minuti, fino a che vedrete che la superficie comincia a prendere una tinta scura. A quel punto estraeteli dal forno e poneteli in un recipiente che ricoprirete con un panno asciutto per farli rinvenire e ammorbidire.

A questo punto – e, naturalmente, dopo che si saranno freddati – potrete mangiarli.

N.B. L’olio può essere sostituito dal burro o dalla margarina, la pancetta dal prosciutto, dalla salsiccia sgrassata oppure da dadini di formaggio fresco e fondente. Così come si può aggiungere agli ingredienti indicati per primi, un trito di cipolla imbiondita precedentemente in olio o burro. E quest’ultima indicazione è sicuramente la più gustosa.

N.B. 2 L’impasto suddetto, cioè farina, lievito, olio e sale, può servire da base anche per gustosi panini-fantasia, mescolandovi a scelta pezzi di noci, o di olive verdi, o di funghi. Questi ultimi previamente passati in padella.

