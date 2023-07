Vada per il carpaccio… ma che sia vegetariano!

La barbabietola in particolare è ricchissima di sali minerali, magnesio, fosforo, calcio, potassio e ferro ed è molto utile per chi soffre di anemia, ma anche come integratore naturale per gli sportivi e gli astenici.

Carpaccio Vegetariano, ingredienti per 4 persone:

barbabietola

mela

arancia

limone

olio extra vergine d’oliva

sale

pepe nero

Procediemnto per preparare il Carpaccio vegetariano

Lavate e tagliate una barbabietola a fettine sottilissime e disponetela sopra un foglio di carta assorbente.

Sbucciate una mela e un’arancia, affettatele finemente e mettelele a bagno in una ciotola con del succo di limone.

Scegliete un piatto di portata e disponete prima un letto di fette di barbabietola, quindi sopra le fettine di mela alternandole con quelle di arancia. Condite con succo di limone, olio d’oliva, sale e pepe rosso e nero.

Una variante altrettanto gustosa potrebbe essere quella con le zucchine, leggere e dietetiche, sempre affettate finemente. Disponetele su un piatto e condite ogni strato con sale, pepe nero macinato al momento, olio e succo di limone. Aggiungete in questo caso anche un battuto di prezzemolo, pinoli, aglio fresco e basilico. Coprite con la pellicola e lasciate marinare in frigorifero almeno per una notte. Servite tiepido disponendo al centro del formaggio caprino.

Il carpaccio vegetariano è pronto! Buon Appetito!