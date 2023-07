Joe Beck, una notevole originalità timbrica

Il 29 luglio 1945 a Philadelphia, in Pennsylvania, nasce il chitarrista Joe Beck.

A diciannove anni la prima scrittura

Beck inizia a suonare professionalmente a diciannove anni, nei gruppi dei sassofonisti Paul Winter e Charles Lloyd. Successivamente entra nell’organico dell’orchestra di Gary McFarland nella quale resta fino al 1966. L’anno seguente si unisce al gruppo di Chico Hamilton e poi fa parte delle varie formazioni di Gil Evans fino al 1970.

L’abbandono e il ritorno

All’inizio degli anni Settanta, inaspettatamente, abbandona la scena musicale per lavorare in un proprio caseificio. Nel 1973 riprende a suonare, collaborando spesso in grandi formazioni come quelle di Buddy Rich, Maynard Ferguson o Woody Herman. Benché spesso utilizzato solo per l’accompagnamento nella sua lunga carriera Beck dà prova di una notevole originalità timbrica, impiegando senza strafare le possibilità coloristiche della chitarra elettronica. Tra le dimostrazioni più significative si citano l’incisione con Miles Davis nel brano Circle in the round nel 1967, quella con Gato Barbieri nel 1971 in Tupac Amaru e soprattutto nelle sue collaborazioni con Gil Evans. Muore il 22 luglio 2008.