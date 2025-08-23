Il 23 agosto 1975 in vetta alla classifica statunitense dei singoli c’è il brano Fallin’ in love e l’indicazione degli interpreti sull’etichetta riporta un marchio abbastanza noto in quel periodo: Hamilton, Joe Frank & Reynolds.

Lo strano ritorno di un trio dato per scomparso

Il nome è quello del gruppo formato alla fine degli anni Sessanta da Dan Hamilton, Joe Frank Carollo e Tommy Reynolds, tre ex componenti dei T-Bones, la band di No matter what shape (Your stomach’s in). Il trio, dato per scomparso nel 1972 dopo un paio d’album di buon successo sembra così tornare alla ribalta. Sembra, perché gli esperti di cose musicali sono perplessi. Si sa, infatti, che Tommy Reynolds da tempo preferisce le regole di un ordine religioso del Texas allo scintillante mondo dello show-business. La comparsa della sigla appare quindi sospetta. C’è chi sostiene che Fallin’ in love sia un brano inedito registrato tre anni prima quando Reynolds faceva ancora parte della band, ma c’è anche chi parla esplicitamente di “gruppo fantasma”. La pubblicazione di un album con lo stesso titolo complica ancora di più le cose. Quanti sono gli inediti del gruppo?

Con il cambiamento del nome finisce il successo

La verità sta nel mezzo. Il disco è nuovo ed è stato registrato da due terzi del vecchio trio, cioè da Dan Hamilton e Joe Frank Carollo, con l’aggiunta di un nuovo componente: Alan Dennison. Il trucco è stato quello di non cambiare nome al gruppo. Il clamore suscitato dalle polemiche fa arrabbiare il buon Tommy Reynolds che chiede di togliere il suo nome dal marchio. I due ex compagni non gli rispondono neppure e a lui non resta che citarli in tribunale. La causa durerà un anno e nel frattempo il gruppo pubblicherà, ancora come Hamilton, Joe Frank & Reynolds, l’album Winners and losers. Nell’estate del 1976 Tommy Reynolds riuscirà a impedire al gruppo di continuare a usare il suo nome e la band diverrà Hamilton, Joe Frank & Dennison. Paradossalmente con il cambio del nome finirà il successo. I tre pubblicheranno ancora qualche disco, con scarsi risultati.