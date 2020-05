Cervia lancia la campagna “L’estate che ti aspetta”

Svegliarsi in un confortevole hotel, scendere in spiaggia, concedersi un tuffo e prendere il sole, mangiare al ristorante e passeggiare in centro per un po’ di shopping, a Cervia, da domani, è più di una promessa: è già realtà. Nel corso del lockdown, il territorio ha ricaricato le batterie e riorganizzato il settore dell’accoglienza ed ora è pronto ad aprire le porte ai turisti.

campagna di comunicazione lanciata oggi dalla località della riviera romagnola ( Questo racconta lalanciata oggi dalla località della riviera romagnola ( https://www.facebook.com/ watch/visitcervia/ 181839956424679/ ), ripartita con l’entusiasmo di sempre ma con in più la certezza di poter garantire ai suoi ospiti soggiorni sereni e sicuri.