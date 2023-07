Come abbinare i calzini da donna? Scopri i migliori look del momento!

Sapere come abbinare i calzini da donna è di fondamentale importanza, nel momento in cui si desidera donare al proprio outfit una piacevole nota glam. A beneficiarne, ovviamente, è l’intero look che si rivela, di fatto, altamente personalizzato.

Calze da donna, tutt’altro che una moda passeggera

I calzini in vista da donna sono apparsi per la prima volta sulle passerelle nel 2015: l’abbinamento ideale era basato sull’utilizzo delle scarpe con il tacco. La stampa di settore, però, era dell’idea che le calze da donna sarebbero state una trovata d’effetto, per nulla futuribile.

E invece, no. Non si è trattato affatto di una moda passeggera, dato che a distanza di anni continuano a piacere, indipendentemente dal tipo di scarpe indossate. Certo, le celebs, le influencer e le star dei social network hanno contribuito a consacrare questo street style sempre più di moda nelle grandi metropoli.

Come scegliere le giuste calze da donna

Per molte, i calzini in vista possono apparire come un semplice particolare. Tuttavia, non sono solamente un dettaglio, ma anche un’ottima opzione, come le calze da donna Endless, in grado di valorizzare al meglio il proprio outfit, rendendolo anticonformista ed easy-chic.

In riferimento alla lunghezza dei calzini in vista, è opportuno partire dall’idea di fondo che è bene avere belle gambe per ottenere la resa sperata.

Le calze da donna, infatti, danno l’effetto ottico di accorciare le gambe. Al giorno d’oggi, ad esempio, va molto di moda l’abbinamento con gli stivali da pioggia, soprattutto con i modelli chunky, con gli anfibi e con le sneaker. Per un impatto ottimale, si consiglia di evitare elastici troppo stretti: questo vuol dire che i calzini devono restare morbidi. Ma appena appena. Gli eccessi, in tal senso, vanno evitati.

In relazione alla scelta dei tessuti, il cotone, la microfibra, la viscosa, la lycra, il tulle, il lamé sono quelli che più vanno per la maggiore.

Opzioni alternative che soprattutto negli ultimi tempi vanno sempre più di moda sono i calzini a rete e quelli in spugna. Questi ultimi incarnano perfettamente i principi del vintage.

La variante in cashmere e lana piace sempre di più nel corso della stagione invernale. Per un abbinamento interessante, si consiglia di non acquistare modelli troppo spessi, onde evitare l’aggiunta di volumi superflui.

Per ciò che concerne la questione cromatica, è necessario tenere a mente che le calze da donna vanno sempre e comunque abbinate, quanto meno, a uno dei capi del proprio outfit.

Che si tratti della gonna, del maglione, del cappotto, non importa. L’importante è scegliere bene, creando di fatto un continuum, valevole anche con gli accessori, come ad esempio sciarpa, borsa, guanti e cappello.

Per quanto riguarda l’abbinamento con le scarpe, l’errore da evitare ha a che fare con i contrasti: fondamentalmente, non devono essere troppo marcati. Le amanti del monocromo, invece, privilegiano spesso l’accoppiata nero+nero. Risultato? La figura apparirà decisamente più slanciata. Gambe in primis.

Qualora si indossassero pantaloni scuri, le calze da donna devono essere d’obbligo dello stesso colore. Tutt’al più è ammessa una gradazione leggermente diversa. In caso di pantaloni chiari, invece, indossare calze a contrasto è possibile, a patto che si evitino gli eccessi.

Conclusioni

Tirando le somme, quindi, i calzini in vista non sono altro che il ritorno del fascino del vintage, dove fantasie, colori e contrasti danno luogo a un mood incredibilmente grintoso.