Come scegliere la migliore offerta luce per risparmiare in bolletta? Le opzioni disponibili

Come scegliere la migliore offerta luce per risparmiare in bolletta? Le opzioni...

La volatilità dei mercati continua a compromettere il calo dei prezzi dell’energia elettrica, che nel secondo trimestre di quest’anno è stato del 55,3% rispetto al trimestre precedente.

Il vantaggio guadagnato in questa prima parte del 2023 rischia infatti di essere compromesso nei prossimi mesi, quando le quotazioni torneranno ad alzarsi in vista della stagione estiva e delle temperature previste ai livelli dello scorso anno. Arera annuncia aumenti del 10% per il terzo trimestre e del 25% per il quarto trimestre rispetto a quello in corso, dettati anche dal rispristino dallo scorso 1° aprile degli oneri di sistema nella bolletta della luce.

È dunque necessario organizzarsi per tempo e cercare il modo per contrastare i rincari, in un mercato ormai affollato di proposte di operatori nuovi che promettono tagli consistenti alla bolletta.

La soluzione delle offerte convergenti

Uno dei trend attualmente è l’offerta congiunta di luce, gas e internet. Un servizio che può essere proposto da un unico operatore che arricchisce la sua offerta coprendo le tre utenze (es WindTre, Sorgenia, Enel), oppure dalla collaborazione di più gestori uniti in una partnership.

Oltre alla garanzia di una maggiore semplicità nell’attivazione e nella gestione degli abbonamenti, queste offerte promettono agli utenti di ottenere un risparmio aggiuntivo rispetto all’attivazione dei singoli servizi.

Le tre forniture restano indipendenti dal punto di vista contrattuale e si potrà sempre rinunciare a uno o più dei tre servizi cambiando fornitore, senza per questo incorrere in penali, ma rinunciando ai vantaggi previsti dall’operatore che ha proposto l’offerta congiunta. Le tariffe convergenti sono quindi un’opzione in più da considerare per le proprie utenze domestiche, ma non comportano alcun vincolo particolare per i consumatori.

L’analisi di Segugio.it e il confronto con le offerte indipendenti

Tuttavia, per quanto la logica porti a pensare un effettivo taglio dei costi, allo stato attuale le offerte convergenti non sono le più economiche. La conferma arriva dall’Osservatorio di Segugio.it, che da un’analisi su un profilo di famiglia tipo (consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3 kW per l’energia elettrica, con una fornitura attiva a Milano), rileva una spesa annuale in media più alta di 152,61 euro: 535,07 euro l’anno la migliore offerta luce indipendente, contro 687,68 euro la migliore offerta convergente.

La scelta indipendente delle tariffe per luce, gas e internet casa continua, dunque, ad essere la più conveniente.

Qual è la migliore soluzione per risparmiare

Come scegliere allora la migliore offerta luce se la soluzione delle offerte convergenti si rivela inefficace? Prima di tutto, cercando nel mercato libero la tariffa indipendente più bassa.

Anche per la luce si dovranno confrontare le migliori offerte online con un comparatore, così da ottenere in pochi minuti la soluzione più conveniente non solo per il prezzo, ma anche per il servizio offerto.

Il vantaggio del libero mercato, che diventerà opzione unica dal prossimo primo gennaio 2024 al termine del servizio di maggior tutela, è proprio la possibilità di scegliere tra una varietà di operatori in competizione tra di loro che offrono, insieme alla fornitura elettrica, una serie di servizi, promozioni e vantaggi che possono fare la differenza.

Il mercato libero consente inoltre di scegliere tra tariffe a prezzo indicizzato (in genere non Arera) e tariffe a prezzo bloccato.

Nel primo caso si fa riferimento alla somma tra prezzo all’ingrosso (in genere sul mercato PSV) + il ricarico (fee) che il fornitore terrà come commissione. Con una tariffa gas a prezzo bloccato, si avrà invece un prezzo della luce fisso e immutabile per tutta la durata della promozione, in genere 12 o 48 mesi, senza la preoccupazione di veder aumentare i prezzi durante quel periodo.