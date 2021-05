Corey Hart, l’eterna promessa del rock canadese

Il 31 maggio 1961 nasce a Montreal il cantante Corey Hart, considerato un po’ l’eterna promessa del rock canadese.

La mano di Ritchie Cannata

Dopo aver passato l’infanzia e l’adolescenza tra Canada, Spagna e Messico al seguito degli spostamenti per lavoro del padre, si fa notare per le sue qualità musicali e sceniche e a diciotto anni viene scelto per rappresentare il Canada, con Dan Hill, al Festival Mondiale della Canzone di Tokyo. La sua esibizione colpisce una vecchia volpe del music business come Ritchie Cannata che lo porta con sé a New York.

Il successo

A New York il ragazzo registra nel 1983 il suo primo album, First offence, con la collaborazione di molti musicisti di spicco, compreso Eric Clapton. L’album esce nel 1984 e ottiene un notevole successo in Canada mentre il singolo estratto Sunglasses at night scala le classifiche statunitensi regalandogli una popolarità internazionale. Nel 1985 conferma le sue potenzialità con l’album Boy in the box e il singolo Never surrender. Nonostante le premesse Corey non riesce a ripetersi a questi livelli con i lavori successivi. Dopo la modesta accoglienza riservata dal pubblico all’album Jade del 1998 si è ritirato con la famiglia alle Bahamas continuando a scrivere canzoni per altri artisti.