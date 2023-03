Cosa visitare in Umbria? 6 posti da non perdere

L’Umbria è una delle zone più belle e suggestive del Paese. Conosciuta anche come il “cuore verde d’Italia”, questa regione non ha sbocchi sul mare, ma offre paesaggi ugualmente mozzafiato. Oltre al patrimonio naturale, la cultura Umbra vanta città d’arte, borghi medievali e una tradizione gastronomica unica al mondo.

Se stai pensando di organizzare un viaggio o un weekend in Umbria, ecco sei posti che non puoi perdere.

6 luoghi da visitare assolutamente in Umbria

1. Cascate delle Marmore

Tra i posti naturali da visitare assolutamente in Umbria, impossibile non nominare la Cascata delle Marmore. Questa cascata è situata a circa 7 km da Terni e rappresenta uno degli spettacoli naturali più belli d’Italia. Le cascate sono alte circa 165 metri e sono divise in tre salti; puoi goderti la vista panoramica dai diversi belvedere o avventurarti in un’escursione a piedi per raggiungere la parte inferiore della cascata.

2. Lago Trasimeno

Un altro luogo simbolo del patrimonio naturale italiano è il Lago Trasimeno. Si tratta del più grande lago dell’Italia centrale, circondato da colline, montagne e da una vista panoramica spettacolare. Puoi fare una passeggiata lungo le spiagge del lago, noleggiare una barca o un kayak, o visitare alcuni dei borghi pittoreschi vicini come Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno o Tuoro sul Trasimeno.

3. Assisi

Tra panorami incantevoli e scorci religiosi, Assisi è famosa in tutto il mondo come la ‘città di San Francesco’. Il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è ricco di opere d’arte e monumenti di grande bellezza, come la Basilica di San Francesco, il Duomo di San Rufino, la Rocca Maggiore e la Chiesa di Santa Maria degli Angeli.

4. Parco del Monte Subasio

Un’altra attrazione naturale è il Parco del Monte Subasio, situato a pochi chilometri da Assisi. Visitare il parco significa immergersi in una grande varietà di flora e fauna, tra cui alcune specie rare come il lupo appenninico e l’aquila reale. Puoi decidere se optare per un’escursione a piedi o in bicicletta, in entrambi i casi potrai ammirare una vista panoramica sulla Valle Umbra e sulle colline circostanti.

5. Parco Naturale Regionale del Monte Cucco

All’interno del Parco Naturale Regionale del Monte Cucco, situato nella parte nord-orientale dell’Umbria, potrai praticare una varietà di attività all’aperto come trekking, mountain bike e parapendio. Oltre all’offerta sportiva, all’interno del parco è possibile ammirare suggestive grotte e cascate o esplorare piccoli borghi nelle vicinanze.

6. Castelluccio di Norcia

Chiamato anche ‘il tetto dell’Umbria’, Castelluccio di Norcia offre spettacoli naturali mozzafiato durante tutte le stagioni dell’anno. In inverno, Castelluccio diventa un parco innevato, perfetto per passare momenti di svago in famiglia; in primavera, il famoso fenomeno della fioritura traccia meravigliose pennellate di colore su tutta la piana, trasformandola in un’opera impressionista. In estate, invece, la piana si presta a percorsi in bicicletta, trekking o passeggiate a cavallo.