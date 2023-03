Eurovelo, la rete ciclabile più grande, compie 25 anni

La rete ciclabile EuroVelo compie 25 anni. Il progetto, coordinato da ECF (European Cyclists’ Federation), è nato nel 1997 grazie a un gruppo di attivisti, compresi alcuni rappresentanti di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). L’obiettivo è quello di contribuire alla diffusione del cicloturismo e della mobilità attiva in tutta Europa. La rete si compone di 17 itinerari ciclistici di lunga percorrenza, che collegano 42 nazioni europee. Degli oltre 93mila chilometri previsti, 56mila sono già percorribili.

I tre itinerari italiani

L’Italia è attraversata da tre itinerari EuroVelo:

la Via Romea Francigena (EV-5) . Un percorso di 3.200 km dal Regno Unito alla Puglia che, nel nostro Paese, va da Como a Brindisi;

. Un percorso di 3.200 km dal Regno Unito alla Puglia che, nel nostro Paese, va da Como a Brindisi; la Ciclovia del Sole (EV-7) . Da Capo Nord a Malta per 7.700 km, entra in Italia al Brennero e scende fino alla Sicilia (realizzata fino a Bologna e già finanziata fino a Firenze);

. Da Capo Nord a Malta per 7.700 km, entra in Italia al Brennero e scende fino alla Sicilia (realizzata fino a Bologna e già finanziata fino a Firenze); la Ciclovia del Mediterraneo (EV-8). Un itinerario da oltre 7mila km dal sud della Spagna a Cipro che entra in Italia a Ventimiglia, sale a Torino e attraversa la Pianura Padana in direzione Trieste.

La qualità offerta da EuroVelo

Questi percorsi, tutti adeguatamente segnalati e gestiti al meglio, sono frutto del lavoro di FIAB che, dal 2000, sta lavorando alla progettazione di una rete ciclabile nazionale, Bicitalia. “I tre itinerari EuroVelo che attraversano l’Italia sono stati inseriti nel Piano Generale della Mobilità ciclistica approvato dal Governo nel 2022: per la prima volta la rete Bicitalia compare in una legge dello Stato in cui si specifica che i tre percorsi EuroVelo fanno interamente parte della rete ciclabile nazionale”, spiega Antonio Dalla Venezia di FIAB, coordinatore del comitato tecnico scientifico Bicitalia-EuroVelo. “L’indotto del cicloturismo si riscontra in modo particolare lungo i percorsi ciclabili di eccellenza. Risulta dunque fondamentale progettare e investire su infrastrutture di qualità che siano in grado di stimolare lo sviluppo di tutti i servizi collaterali e d’accoglienza, creando un circuito virtuoso”.

Sono molte le iniziative per festeggiare il 25esimo compleanno della rete ciclabile più grande al mondo, a partire dalla possibilità di pedalare lungo gli itinerari EuroVelo in Italia e in Europa: il calendario (in costante aggiornamento) dei viaggi su due ruote con accompagnatore è consultabile sul sito di FIAB Biciviaggi.it.

