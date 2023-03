Eric Dixon, il sax che lasciò il jazz per fare il ristoratore

Il 28 marzo 1930 nasce a Staten Island, New York, il sassofonista e, qualche volta, flautista, Eric Dixon.

Il successo e il ritiro

Dixon inizia gli studi musicali a sedici anni con Peter Luisetti debuttando poi a vent’anni nel 1950. Quattro anni più tardi viene ingaggiato da Johnny Hodges e l’anno successivo da Cootie Williams. Verso la fine degli anni Cinquanta è con Bill English ma non rinuncia a collaborazioni con altri vari gruppi, sempre nell’area di New York. Nel 1962 viene scritturato da Count Basie e ha immediatamente modo di mettersi in mostra prendendo spesso assoli. Con l’orchestra di Basie resta per dieci anni, fino a quando decide di abbandonare la scena musicale per dedicarsi a un’attività che lui stesso definisce più remunerativa: apre un ristorante, The Meeting Piace ove lavora con la moglie per tre anni.

Il ritorno con Basie

Nel 1975 si lascia prendere dalla nostalgia per la musica e ricomincia a suonare. In brevoissimo tempo viene richiamato in servizio nell’orchestra di Basie. Influenzato da sassofonisti tenori come Paul Gonsalves ed Eddie “Lockjaw” Davis, è un sassofonista dalla voce piena, aggressiva, dalla impostazione moderna, ma sempre ancorata alla tradizione, senza cedimenti di sorta alla musica d’avanguardia. Come flautista ha minore personalità e forza, ma un gusto ineccepibile ed è stato impiegato spesso da Basie in questa veste. Muore il 19 ottobre 1989.