CX Campus inaugura le oasi di Biodiversità

CX (Campus & Hotel), società leader nello Student Housing e Short Stay, accoglie nei suoi campus dislocati sul territorio italiano, il progetto “Oasi Urbane di biodiversità”. Un nuovo e importante programma per il riequilibrio degli ecosistemi ambientali, che favorisce gli insetti nell’attività di impollinazione e, quindi, l’assorbimento di CO2.

In partnership con 3Bee – innovativa startup agri-tech specializzata nello sviluppo di sistemi di monitoraggio per la salvaguardia e la protezione delle api – l’ambizioso progetto è sostenuto da CX e dalla Fondazione Experience, ente filantropico impegnato sul fronte della mobilità studentesca e del diritto allo studio, oltre che su quello dell’ecosostenibilità.

Nell’ottica di un percorso educativo mirato a informare, responsabilizzare e sensibilizzare i giovani ai temi ambientali – la community dei CXer sotto la guida degli esperti di 3Bee, ha dato vita a delle piccole oasi verdi composte da decine di piante aromatiche quali rosmarino, calendula, mentuccia e lavanda, fondamentali per l’attività di impollinazione degli insetti, custodi della biodiversità e dell’equilibrio naturale dell’ambiente. Ogni oasi offre la presenza di casette “rifugio” per gli impollinatori: scatoline in legno composte da cannette di bambù dove gli insetti potranno deporre le uova e avviare sempre nuovi cicli di vita.

“Per arginare il declino della biodiversità, è fondamentale adottare azioni concrete e sostenibili a livello individuale, comunitario e globale. Dobbiamo promuovere la conservazione degli habitat naturali, ridurre l’inquinamento e il consumo eccessivo di risorse – commenta Ernesto Albanese, presidente di CampusX. “Ognuno di noi ha il potere di fare la differenza con scelte quotidiane consapevoli e impegnate per preservare il nostro prezioso ecosistema”

Le Oasi Urbane di Biodiversità coesisteranno all’interno di cinque campus CX, nello specifico CX | Roma, CX | Bari, CX | Chieti, CX | Firenze e CX | Torino Belfiore per estendersi successivamente ai campus di Trieste, Milano Bicocca e Milano Novate.

“E’ con questo nuovo progetto che noi di CX insieme con la nostra community di CXer, ci impegniamo a diventare un riferimento per la tutela della biodiversità, consci di quanto questo sia fondamentale per assicurare un avvenire ecosostenibile per il pianeta e per le generazioni future, a cui noi dedichiamo tutte le nostre attenzioni” chiosa Samuele Annibale, amministratore delegato di CampusX.

Il progetto ha beneficiato anche del contributo di Pestalia, leader nel settore dei servizi di disinfestazione.