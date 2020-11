Dassault Systèmes aderisce a GeSI per l’innovazione sostenibile

Dassault Systèmes annuncia la sua adesione alla Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), organizzazione mondiale impegnata nella diffusione e promozione di best practice che favoriscono l’adozione di un approccio digitale sostenibile. Entrare a far parte di GeSI significa collaborare con un numero crescente di importanti aziende e organizzazioni che operano a livello mondiale nel campo dell’Information and Communication Technology (ICT) attive nello sviluppo di tecnologie a sostegno della sostenibilità sociale e ambientale.

“Un’innovazione non può essere considerata sostenibile se non si tiene conto dell’impatto che genera sull’ambiente e sulle persone. Simularne l’impatto in universi virtuali consente di accelerare notevolmente il percorso verso un futuro più sostenibile e di rafforzare la capacità collettiva di raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) prefissati dalle Nazioni Unite”, dichiara Alice Steenland, Chief Sustainability Officer, Dassault Systèmes. “Siamo un’azienda che agisce secondo i propri valori e la ragione per cui esiste, abbiamo l’ambizione di essere il catalizzatore e l’abilitatore di un mondo sostenibile, che si impegna costantemente per migliorare la vita delle persone affrontando, con il supporto dei nostri clienti, le grandi sfide a favore della sostenibilità. Siamo lieti di poter collaborare con GeSI e altri leader nell’ambito della sostenibilità per trovare nuove soluzioni”.

Luis Neves, Managing Director e CEO di GeSI, dichiara che l’organizzazione ha il piacere di accogliere un membro come Dassault Systèmes, con la sua vasta esperienza nel campo della tecnologia digitale 3D.

“La missione di GeSI è quella di contribuire a creare un mondo basato sull’intelligenza e sulla sostenibilità e che, al tempo stesso, si avvalga di soluzioni digitali”, aggiunge Neves. “Siamo entusiasti di avere al nostro fianco un’azienda come Dassault Systèmes, leader nel settore industriale in cui opera. Il loro impegno è un elemento chiave in ciò che GeSI fa per sfruttare le soluzioni digitali innovative a fin di bene, in linea con le priorità definite dalla nostra Agenda 2030. Speriamo in una lunga collaborazione con Dassault Systèmes.”

Attraverso la piattaforma 3DEXPERIENCE e le sue applicazioni digitali, Dassault Systèmes fornisce alle aziende e alle persone ambienti virtuali 3D collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Riconoscendo nella sostenibilità il principale motore dell’innovazione e del progresso in tutti i settori economici e sociali, Dassault Systèmes si impegna nell’aiutare i suoi clienti a raggiungere una crescita sostenibile, contribuire a creare un mondo migliore e favorire la formazione della forza lavoro del futuro.

GeSI è un’organizzazione autorevole riconosciuta a livello globale, partner scelto da numerose aziende e motore proattivo dell’agenda della sostenibilità ICT, come dimostrato dallo sviluppo e dall’utilizzo dei suoi strumenti, dall’ampia base di membri e dal suo contributo alle politiche in materia di sostenibilità. La sua visione è quella di creare un mondo sostenibile attraverso una trasformazione responsabile e abilitata dall’ICT. I suoi membri e partner utilizzano le loro conoscenze ed esperienze collettive per identificare opportunità e sviluppare soluzioni efficaci in una serie di aree critiche, tra cui: cambiamento climatico, efficienza energetica/risorse, gestione dei rifiuti elettronici, pratiche responsabili della catena di fornitura, diritti del lavoro e politiche pubbliche.