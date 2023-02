Dee Dee Pierce, il trombettista che non voleva lasciare New Orleans

Il 18 febbraio 1904 a New Orleans, in Louisiana, nasce il trombettista Dee Dee Pierce, il cui vero nome è Joseph De La Crois Pierce

Allievo di Kid Rena

Tipico personaggio del jazz di New Orleans Dee Dee Pierce appartiene a quella generazione di musicisti che non si allontanano volentieri dalla città del delta e preferiscono restarci anche quando avviene il grande esodo nero verso il nord degli Stati Uniti. Il trombettista inizia a suonare giovanissimo, prendendo lezioni da Kid Rena ed esibendosi con gruppi di musicisti locali guidati dal professor Caligny, un pittoresco personaggio della New Orleans degli anni Venti. Con lui ci sono il batterista Arnold Du Pas, il sassofonista Race Cobet e il bassista Louis Green.

L’incontro con Billie

Nel 1933 fa parte del gruppo di Paul Barnes in varie tournée nella Louisiana. Poco dopo unisce il suo destino a quello di Wilhelmina Madison Goodson, una cantante blues e pianista che con il nome di Billie Pierce diventa la sua compagna e poi la guida quando Dee Dee diventa cieco. Negli anni Quaranta va a far parte della Young Tuxedo Brass Band e poi dei gruppi di Albert Burbank, specializzandosi come accompagnatore di gloriose blue singer come Ida Cox. Nella seconda metà del novecento Dee Dee Pierce è una delle attrazioni della Preservation Hall di New Orleans, insieme a George Lewis e gli altri veterani, ultimi simboli della stagione eroica delle origini del jazz. Muore il 23 novembre 1973.