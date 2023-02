Holly Johnson, il cantante di successo, l’autore e il pittore

Il 19 febbraio 1960 a Liverpool, nasce il cantante e autore William Johnson, più conosciuto come Holly Johnson

I Frankie Goes to Hollywood

Ancora adolescente si fa conoscere nell’ambiente musicale della sua città come bassista dei Big in Japan, un gruppo punk attivo dal 1977 al 1978. Nel 1979 debutta come solista con il singolo Yankee Rose cui segue, l’anno dopo, Hobo Joe. Nello stesso periodo conosce il batterista Peter Gill, il bassista Ed O’Toole e il chitarrista Brian Nash con il quale dà vita ai Sons of Egypt, il nucleo base dei Frankie Goes to Hollywood, un gruppo musicale pop britannico che ottiene un grandissimo successo con brani come Relax e The Power of Love di cui Holly Johnson è l’autore di testi e musiche.

Il solista e il pittore

Nel 1989 debutta come solista con il singolo Love train, cui segue, nella primavera dello stesso anno l’album Blast e i singoli Atomic city e Americanos (inserito nella colonna sonora del film “Cookie”). Nell’aprile del 1989 partecipa con Paul McCartney, The Christians e Gerry Marsden all’album Ferry cross the Mersey realizzato per aiutare le famiglie delle novantacinque vittime dello stadio di Hillsborough, nei pressi di Sheffield. Nel 1990 interpreta Love me tender nell’album in memoria di Elvis Presley The last temptation of Elvis. Nello stesso anno Holly pubblica il singolo Where as love go, trailer dell’album Dreams that money can’t buy. Tanto il singolo quanto l’album non riscutono il successo sperato. Negli anni seguenti alterna qualche sporadica presenza musicale in eventi particolari a un apprezzato impegno come pittore.