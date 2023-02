Tipologie e caratteristiche delle stufe

Le stufe sono degli apparecchi che cedono calore all’ambiente al fine di riscaldarlo. Esse costituiscono una soluzione ideale per il comfort invernale, in alternativa ai caminetti e ai climatizzatori.

Esistono numerose tipologie di stufe e capire quale è quella che si adatta meglio all’ambiente che si intende riscaldare non è facile come può sembrare. Per capire quale occorre capire quali sono le caratteristiche e le principali differenze tra i modelli.

Diverse tipologie di stufe

In commercio esistono molteplici tipi di stufe, che si possono classificare a seconda del metodo utilizzato per produrre il calore. Quelle più diffuse in ambito domestico sono:

Stufa elettrica : si tratta di un sistema di riscaldamento adatto per il riscaldamento di alcune zone della casa non raggiunte bene dal sistema principale. Non devono essere installate , possono essere trasportate comodamente (in genere sono dotate anche di ruote per favorire il trascinamento) e sono a basso consumo energetico. Tuttavia, non riscaldano gli ambienti molto grandi e la loro potenza è in genere limitata. Un tipo di stufa elettrica è il termoconvettore , caratterizzato dalla bassa rumorosità . Ma qual è la miglior stufa elettrica attualmente in commercio? Non si può dare una risposta univoca, poiché la scelta dipende principalmente dall’ambiente da riscaldare, e dalla presenza di eventuali funzioni aggiuntive (ad esempio il timer);

: sono delle stufe dal design , alimentate mediante un liquido infiammabile da inserire nel serbatoio. Questa soluzione della combustione; tuttavia, può essere utilizzata per riscaldare ambienti massimo, a seconda di potenza e grandezza. Inoltre, non possono essere posizionate nelle stanze che non prevedono ; Stufa a gas : si tratta di una soluzione che permette di riscaldare ambienti piuttosto vasti e necessita di un combustibile a livello gassoso, presente in apposite bombole GPL . Queste stufe possono essere a infrarossi, ovvero con superficie di irraggiamento mediante pannelli in ceramica, oppure multi gas, con una canna fumaria per poter scaricare i fumi;

Quale materiale scegliere?

Indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato dalla stufa per generare calore, è possibile trovarne di materiali differenti. Quelle più diffuse sono in acciaio, in ghisa e in ceramica, ma esistono anche dei modelli in pietra ollare e in mattoni refrattari. Questi ultimi, accumulano calore e poi lo rilasciano in maniera graduale nell’ambiente. Le stufe in acciaio e in ghisa sono quelle più resistenti, e capaci di tenere meglio il calore, ma questa loro caratteristica le rende anche particolarmente soggette al surriscaldamento, anche dopo essere state spente. Inoltre, il loro design, non le rende adatte a tutti gli stili di arredamento. Nelle case dallo stile minimal e moderno, infatti, si adattano meglio le stufe in ceramica.