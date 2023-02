Frank Isola, la batteria di Getz e Mulligan

Il 20 febbraio 1925 a Detroit, nel Michigan, nasce Frank Isola, a lungo il batterista di Stan Getz e poi di Gerry Mulligan.

Il primo modello è Gene Krupa

Frank inizia lo studio dello strumento nel 1936 dopo l’emozione suscitata in lui dall’ascolto di Gene Krupa nell’orchestra di Benny Goodman. Le prime esperienza orchestrali le vive nella banda della scuola e più tardi, durante il servizio militare, in quella delle forze armate dal 1943 al 1945. Dopo essere stato congedato si trasferisce in California dove suona con Bobby Sherwood ed Earle Spencer. Nel 1947 è a New York dove viene scritturato da Johnny Botwell ed Elliot Lawrence. In questo periodo la sua popolarità cresce all’interno degli addetti ai lavori e favorisce l’arrivo di scritture destinate a dargli la notorietà anche presso il grande pubblico.

Stan e Gerry

Il primo ingaggio di prestigio gli viene offerto da Stan Getz con il quale Frank suona in diverse riprese per quasi tre anni. Successivamente arriva quello con Gerry Mulligan dal 1953 al 1954. Soprattutto con Getz, il batterista dimostra di avere doti eccellenti di accompagnatore e capacità di variare il suo modo di suonare senza fare ombra ai solisti. Con il sassofonista incide molto e alcuni album divengono famosissimi: Con Mulligan partecipa anche alla tournée in Europa del 1954. Incide ancora con Johnny Williams e Mose Allison e sul finire degli anni Cinquanta suona come indipendente a Detroit. Muore il 12 dicembre 2004.