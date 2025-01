Dracula è on the road

Presentazione al pubblico, interviste agli 11 giovani autori, firmacopie e sold out in fiera: DRACULA ON THE ROAD ha iniziato il suo viaggio a Più libri più liberi, la Fiera della Piccola e Media Editoria, chiusa con successo alla Nuvola di Roma, anche con ottime notizie per il mondo editoriale fantasy e fantastico. In controtendenza con i dati trade, infatti, il genere fantasy cresce nelle vendite. Da gennaio a ottobre 2024 ha registrato un aumento del 27,1% a valore e del 26% a copie, secondo i dati diffusi dall’AIE. Intanto i lettori affascinati della letteratura dark sono in grande fermento per l’uscita – tra Natale e il 1 gennaio 2025 – del film NOSFERATU di Robert Eggers che risveglia l’horror di Murnau tratto dal romanzo di Bram Stoker.

DRACULA ON THE ROAD è la novità editoriale di Chiaredizioni che, con una traduzione e riduzione originale del capolavoro horror costruisce una vera e propria GUIDA che immerge il lettore nel mondo visionario del Vampiro per eccellenza ma al tempo stesso indica al lettore i LUOGHI REALI dove è ambientata la storia pubblicata nel 1897.

Seguendo la scrittura di Stoker la vicenda viene divisa in quattro possibili destinazioni corredate da una guida finale: Transilvania, Whitby, Londra ed Europa orientale, fino all’interno della Romania.

Dal Castello di Dracula a Bran in Romania, vera icona del turismo di massa alla Londra dei bassifondi dove si aggirava (negli stessi anni di Dracula) anche Jack the Ripper, dalle frastagliate coste di Whitby – che sfoggia con orgoglio steampunk la citazione nel romanzo – fino alla Via Transilvanica, (conosciuta come il Cammino di Santiago rumeno) i luoghi che hanno ispirato Stoker vengono identificati, con mappe che passano dall’immaginario letterario dell’epoca alle indicazioni attuali in un’affascinante ibridazione tra topos letterario e topografia di viaggio.

DRACULA on the road offre un VIAGGIO nell’IMMAGINARIO del vampiro con una f0rmula e uno stile che rilancia le ultime tendenze della visual culture per il pubblico new adult appassionato di DARK FANTASY

La storia che ha consacrato il Conte Dracula rivive con un apparato visivo unico nel suo genere. La coralità del romanzo – composto da diari, lettere, telegrammi, documenti, mappe, articoli di giornale – si dispiega per la prima volta grazie al virtuosismo grafico di un’intera squadra di talenti.

Dietro una copertina nello stile dark del momento, il libro contiene un esuberante repertorio di artwork, illustrazioni, poster e impaginati, firmato da UNDICI GIOVANI CREATIVI dello IED Roma, (Istituto Europeo di Design) che, nel loro lavoro di tesi in Graphic Design, sono stati guidati nell’art direction da Luigi Vernieri, (anche coordinatore del Corso) per riportare in vita l’inquietante visionarietà del capolavoro gotico.

Ciascuno dei personaggi esprime il suo carattere attraverso un diverso carattere tipografico e un design della pagina: i diari di Lucy, permeati dall’eleganza del Ladies Journal, sono contrapposti ai precisi appunti dattiloscritti di Mina, all’opposto degli affollati carnet de voyage di Jonathan o dagli ambivalenti resoconti clinici del Dottor Seward. Prime pagine dei giornali dell’epoca, lettere commerciali, contratti, telegrammi, ma anche stralci del giornale di bordo di una nave, tavole scientifiche, copertine di Penny dreadful e réclame del 1890 (anno in cui viene ambientata questa riduzione) permettono al lettore un viaggio straordinario dentro una delle migliori macchine narrative mai ideate (nell’horror ma non solo).