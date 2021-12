Ed Allen, una cornetta nata a Nashville

Il 15 dicembre 1897 nasce a Nashville, nel Tennessee, Ed Allen, all’anagrafe Edward Clifton Allen, una delle cornette più famose dei primi anni del jazz.

Varie etichette e diversi nomi

Ricostruire fedelmente i primi periodi della sua carriera artistica non è impresa facile, anche perché inizia a suonare a dieci anni e come molti strumentisti dell’epoca registra vari dischi per molte etichette e sotto diversi nomi. Di certo si sa che nel 1922 suona con la Whispering Gold Band, a bordo del S.S. Capitol, un battello di linea che percorre il Mississippi. Nel 1925 lo si ritrova al fianco di Earl Hines all’Elite n° 2, un club di Chicago molto popolare.

Due blues straordinari

A partire dal 1927 suona a New York con Willie “The Lion” Smith, James “P.” Johnson e soprattutto con Clarence Williams, con il quale resta poi per diversi anni. Tra le sue incisioni degne di nota ci sono due straordinari blues registrati con Bessie Smith per la Columbia nel 1929: Nobody knows you when you’re down and out e I’ve got what it takes. Negli anni Trenta suona con la Earle Howard’s Band e poi continua quasi esclusivamente come free lance. Muore il 28 gennaio 1974.