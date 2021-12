Natale, regala solidarietà

E’ Natale, quindi regala “solidale”. Ecco di seguito proposte di Natale di natura “solidale” di quattro Onlus (CasAmica, Cesvi, Dottor Sorriso, Fondazione Tavecchio). Si tratta di 4 realtà differenti e indipendenti tra loro che operano nel campo della solidarietà.

Sono ottimi prodotti di pasticceria e “idee regalo” natalizie, acquistabili online direttamente dal sito delle Onlus. Il ricavato servirà a contribuire al finanziamento delle rispettive attività solidali.

Miele millefiori biologico, Panettone e Pandoro, Barbera, biscotti e baci di dama

Fondazione Tavecchio, dedicata all’inclusione dei più deboli, propone per i regali di Natale i prodotti sopra elencati, che serviranno per finanziare il progetto AgriparcoHub di Monza, contribuendo alla nascita di laboratori enogastronomici e a un ristorante solidale in cui anche ragazzi e ragazze con disabilità e fragilità potranno lavorare in cucina e in sala.

Nel comunicato sono indicati le caratteristiche, la provenienza e i costi minimi delle donazioni. I prodotti solidali di Fondazione Tavecchio sono acquistabili on line dal sito https://www.alessio.org/ eventi-ed-iniziative/agri- natale-2/ .

Panettone, Pandoro, Box aperitivo, Box grande dolce e salata, Mini box Glutenfree, Biscottone frolla diverse forme, Tè e infuso con barattolo biscotti cannella, cioccolata calda in tazza:

CasAmica Onlus è un’organizzazione di volontariato che accoglie i malati e le loro familiari in difficoltà quando devono soggiornare lontano da casa, anche per lunghi periodi per ricevere le cure di cui hanno bisogno dalle strutture ospedaliere.

Per contribuire a sostenere le sue attività di accoglienza CasAmica Onlus propone per il periodo natalizio l’acquisto diversi prodotti che ho elencato sopra (nel comunicato descritti con prezzo e dettagli) sono realizzati in collaborazione con Alveare Meneghino, Celiachiamo e Giovanni Cova & co. Tutte le proposte sono sul sito: https://donisolidali. casamica.it/

In latte personalizzate Panettone, Cioccolatini, Tisana, Candela profumata e Gnomi segnaposto/portaposate :

Fondazione Dottor Sorriso è un’organizzazione attiva negli ospedali che con clown-terapeuti professionisti ha come missione sconfiggere la paura e la tristezza dei bambini ricoverati in ospedale e regalare loro un sorriso.

I prodotti in veste natalizia che la fondazione propone per raccogliere fondi e finanziare le sue attività sono di ottima qualità e acquistabili sul sito: natale.dottorsorriso.it

Lunch Box, Borraccia e matita da piantare:

Fondazione Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, presente in 23 paesi nel mondo, che costruisce progetti di lungo periodo che promuovo l’autosviluppo e il protagonismo dei beneficiari.