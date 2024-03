Etichette adesive stampabili e più sostenibili

L’attenzione alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi passa attraverso scelte semplici, in apparenza piccole, ma che possono fare la differenza. Specie se parliamo di aziende, che anche nelle azioni non legate alla produttività hanno la possibilità di dare il proprio contributo all’ambiente.

Quando si presenta, ad esempio, la necessità di dover configurare e ordinare etichette adesive stampabili. Un primo impatto significativo in questo ambito è quello dell’etichettatura ambientale, introdotta attraverso una serie di normative europee. Utile per semplificare la raccolta differenziata e il riciclo, essa rappresenta una sfida legata alla sostenibilità ambientale dei rifiuti ed è direttamente legata alla progettazione e stampa delle etichette adesive. Le prescrizioni obbligatorie in etichetta, infatti, guidano i consumatori finale verso lo smaltimento adeguato dei rifiuti.

Ma le scelte delle aziende in tal senso possono andare oltre gli obblighi di legge. In fase di stampa, innanzitutto si può puntare alla riduzione degli sprechi.

Optare per le etichette in bobina

Le etichette in bobina, quindi etichette fornite sul rotolo, offrono vantaggi pratici alle aziende in termini di stampa e di successiva applicazione. Rappresentano, infatti, una soluzione ormai prediletta dalle realtà di qualunque settore produttivo.

Ma, queste etichette sono anche una scelta più sostenibile. Con la giusta progettazione e con una disposizione compatta sul rotolo, infatti, le etichette in bobina consentono di utilizzare al massimo il materiale di stampa, senza lasciare vuoti significativi tra le etichette. Tale disposizione può essere a discrezione del cliente, che dovrebbe avere in fase di personalizzazione delle etichette la possibilità di configurare la posizione di queste ultime sul rotolo. Allo stesso tempo però è fondamentale l’esperienza e l’efficienza del sistema produttivo, quindi dell’etichettificio a cui è affidata la stampa. Uno stampatore specializzato in labelling lavora in tale ottica, andando quindi a ridurre al massimo lo spreco di materiali. Se i rotoli forniti sono ben ottimizzati, inoltre, verrà agevolato anche il successivo lavoro di applicazione delle etichette adesive, evitando quindi tempi di fermo inutili e garantendo una maggiore efficienza al processo.

Le etichette in bobina, infine, garantiscono un livello di personalizzazione molto alto, anche per quanto riguarda il materiale di stampa. È questo un altro punto cruciale in termini di sostenibilità delle etichette.

Scegliere materiali eco-friendly

Utilizzare carte riciclate per le etichette rappresenta un passo importante verso la riduzione della domanda di nuove risorse. In generale, queste carte vengono prodotte utilizzando fibre riciclate, riducendo così il bisogno di abbattere nuovi alberi per la produzione di carta. L’utilizzo di materiali riciclabili o compostabili per le etichette contribuisce a un ciclo di vita più sostenibile. Spesso, inoltre, è anche una scelta in linea con la comunicazione aziendale. Per chi opera nel biologico o produce articoli vegan, ad esempio, optare per un materiale eco-friendly è perfettamente idoneo ai propri valori.

Tra questi materiali si distinguono in particolare la Betulla Riciclata e la Giardino Eden. Entrambe sono certificate FSC (Forest Stewardship Council): la carta proviene da foreste gestite in modo sostenibile, rispettando standard rigorosi in termini di gestione forestale, responsabilità sociale ed efficienza economica.

La Betulla Riciclata è costituita dall’80% di fibre riciclate, ha una superficie naturale color betulla ed è indicata proprio per quei prodotti di natura biologica o rustica. La Giardino Eden è fatta al 50% da fibre di erba essiccata e si caratterizza per la superficie molto particolare, con colore giallo/verde che può variare leggermente da lotto a lotto di produzione. Una carta particolare e di sicuro effetto, che va valorizzata al meglio evitando eccessive coperture grafiche.

La disponibilità di tali carte, nonché la certezza di avere etichette in bobina perfettamente ottimizzate sul rotolo, va ricercata nelle aziende specializzate in labelling. Nel mondo del web-to-print un punto di riferimento per molte realtà è LabelDoo, etichettificio storico che oltre a garantire le opportunità citate, offre un servizio di stampa etichette e personalizzazione molto professionale, misurato sulle esigenze della singola azienda.