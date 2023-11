Etta Jones, una voce da jazz che piace ai jazzisti

Il 25 novembre 1928 ad Aiken, nel South Carolina nasce la cantante Etta Jones, una delle voci femminili più apprezzate dai jazzisti della sua epoca.

Il debutto con Buddy

Cresciuta ad Harlem nel 1944 è ancora adolescente quando si unisce alla band di Buddy Johnson in un lungo tour per gli Stati Uniti con l’orchestra di Buddy Johnson. Nello stesso anno registra i suoi primi brani, con il clarinettista Barney Bigard, il sassofonista Georgie Auld e la produzione di Leonard Feather. Il buon successo favorisce un ulteriore impegno in sala di registrazione prima di unirsi al sestetto di Earl Hines con il quale resta dal 1949 al 1952. Successivamente riduce il suo impegno professionale al punto da far pensare a un suo sostanziale ritiro dalle scene. Il ritorno alla ribalta avviene nel 1960 con la scrittura da parte della casa discografica Prestige e la pubblicazione di un album come Don’t Go to Strangers che vende oltre un milione di copie grazie anche all’apporto e alla collaborazione di arrangiatori di alto profilo come Oliver Nelson e di star del jazz come Frank Wess , Roy Haynes e Gene Ammons.

Il rapporto con Houston Person

In questo periodo nasce anche la collaborazione con il sassofonista tenore Houston Person. I critici concordano nel rilevare che il suo stretto rapporto professionale con Person sia stato determinante e abbia fatto sì che gli ultimi due decenni della vita di Etta siano stati caratterizzati da una produzione discografica non comune sia per quantità che per qualità. Nella sua carriera ha avuto tre nomination ai Grammy per l’ album Don’t Go to Strangers nel 1960, per l’album Save Your Love for Me nel 1981 e per My Buddy, dedicato a Buddy Johnson, nel 1998. La sua ultima registrazione, un tributo a Billie Holiday, viene pubblicata il 16 ottobre 2001, giorno della sua morte.