Flormart Green Italy 2024 al via, il verde protagonista

L’inizio di Flormart Green Italy, Salone Internazionale di florovivaismo, verde e paesaggio, si avvicina e l’edizione 2024 si prospetta ricca di novità e importanti spunti di riflessione in ambito Green.

In occasione del Salone che si svolgerà a Padova, dal 25 al 27 settembre 2024, i visitatori saranno protagonisti di vere e proprie aree esperienziali, realizzate grazie alle competenze dei migliori professionisti di settore: aree speciali all’interno delle quali il “paesaggio di domani” rappresenterà un tema centrale, offrendo una panoramica contemporanea e aggiornata sul verde in molte delle sue possibili declinazioni. All’interno delle diverse zone verranno illustrate progettualità, soluzioni innovative e sviluppo di nuovi trend utilizzando un layout accattivante, coinvolgente ed evocativo.

Nell’ottica del benessere della comunità e dei cittadini, con il contributo dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, verrà realizzata l’Agorà del Verde Pubblico: l’obiettivo è alimentare la sensibilità verso la funzione sociale e culturale che il verde esercita nelle nostre vite, tramite la presentazione di progetti di rigenerazione e idee di innovazione sostenibile per aree a fruizione pubblica.

L’Agorà del Verde Privato, a cura di Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) si porrà come spazio interattivo per i privati, per le aziende, per i grandi gruppi del retail, per le imprese del real estate e per le società sportive. All’interno di quest’area si porrà l’accento su biofilia e intelligenza naturalistica, stimolando la riflessione sulla necessità di integrare sempre di più fiori, piante e vegetazione all’interno di un paesaggio urbano armonico.

Flormart Green Italy vanterà inoltre due luoghi ideati per celebrare l’importanza della sostenibilità nei giardini con due aree speciali: la prima, C’era una volta un giardino…Once upon a time in the garden…, curata da Ra.Ma, è un giardino nel quale si potranno apprezzare arredi e complementi d’epoca autentici. Sarà rappresentato l’immenso patrimonio storico – artistico presente sul territorio nazionale sia in aree pubbliche sia in aree private, evidenziando l’evoluzione storica del gusto e dei trend all’interno del green design. La seconda, Biosostenibilità e Risparmio di risorse, a cura dell’Architetto Edy Pozzetti di AIAAP (Associazione Italiana Architettura di Paesaggio) mostrerà all’interno di Flormart Green Italy, un esempio di tipico ecosistema dei laghi alpini, con la messa a dimora di piante lacustri per accrescere la biodiversità, intesa come la varietà di organismi viventi in esso presenti. Questo progetto s’inserisce nell’ambito della cosiddetta Nature Restoration Law, nuova direttiva della Commissione europea che fissa l’obiettivo di ripristinare entro il 2030 almeno il 20% delle aree terrestri e marine degradate in Europa, il 60% entro il 2040 e il 90% di queste entro il 2050, al fine di garantire la fornitura a lungo termine di servizi essenziali per il benessere umano e sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi.

In aggiunta all’interno dell’area Oasi, Villegiardini in collaborazione con il paesaggista Fabio Pasqualini interpreta il tema della sostenibilità attraverso l’ispirazione alla spontaneità della natura.

Ampio risalto verrà dato anche al merchandising e al retail marketing all’interno di Green Retail 4.0 a cura di AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio); in quest’area si sperimenteranno modelli e soluzioni per il futuro dei Garden Center attraverso un vero e proprio Garden Festival d’Autunno 2024. Un’immersione nella bellezza della stagione autunnale utilizzando zucche, mele, foglie per riscoprire il giardinaggio con colori, giochi e decorazioni adatte a tutti.

Quest’anno inoltre Lineaverde, storica rivista specializzata italiana, festeggerà i suoi 50 anni attraverso la testimonianza di un lungo percorso fatto di divulgazione delle principali notizie e informazioni dal settore, ma anche di diffusione della cultura del verde. Per questo motivo Lineaverde offrirà ad espositori e visitatori la possibilità di usufruire, e di apprezzare, l’Emeroteca Internazionale/ International Mag Kiosk: una finestra sull’editoria di settore nella quale consultare gli ultimi numeri delle più importanti testate internazionali specializzate su orticoltura, gardening, landscape design, architettura e molto altro.

Flormart Green Italy con la consueta collaborazione di Agra Editrice conferma infine la sua Green Library: il più grande assortimento di novità editoriali dedicate al green, tra pubblicazioni, manuali tecnici, saggi e romanzi. La selezione sarà acquistabile unicamente in fiera e on line.

FLORMART GREEN ITALY 2024 – LE AREE TEMATICHE

Agorà del Verde Privato, a cura di Assoverde – PADIGLIONE 7