Focus lancia: “Quanto sei Ecosapiens?”

Focus, il brand del Gruppo Mondadori leader nella divulgazione scientifica, è in edicola questo mese con il dossier “Quanto sei ecosapiens?”, uno speciale dedicato alla sostenibilità, per aiutare i lettori ad accrescere la propria preparazione ecologica.

Un vero e proprio manuale di trenta pagine, utile a tutti coloro che desiderano saperne di più sulla transizione ecologica, realizzato in collaborazione con Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

I lettori del mensile più letto d’Italia, curiosi amanti della scienza e della scoperta, potranno approfondire la loro conoscenza in termini di sostenibilità. L’approccio del dossier Ecosapiens, completo e trasversale, prevede un breviario che fornirà informazioni dalla A alla Z sull’educazione ambientale. Saranno presentati anche dati e cifre utili per calcolare l’impronta quotidiana di impatto ambientale, oltre ad un test per misurare e scoprire la sostenibilità personale.

Il magazine, da sempre attento a soddisfare la curiosità e la voglia di conoscenza del pubblico, ha anche realizzato un reportage incentrato sui quartieri di Helsinki dove si vive a impatto zero. Ad arricchire il progetto, immagini e racconti concreti e dettagliati con l’obiettivo di fornire ai lettori una visione completa e realistica di come sia possibile ridurre l’impatto ambientale della propria vita quotidiana.

“E se non ci fossero stati gli idrocarburi?” è il titolo dell’articolo di Focus che affronterà un tema molto dibattuto: l’importanza dell’utilizzo dei combustibili fossili. L’obiettivo non è quello di giustificare il petrolio, ma di far capire quanto sia stato importante finora il loro utilizzo, in termini di sviluppo tecnologico e di miglioramento della qualità della vita.

Il numero di aprile di Focus, con il suo approccio completo e multidisciplinare all’ambiente, rappresenta un’occasione unica per riflettere sulle proprie abitudini quotidiane a favore della sostenibilità e sul ruolo che ognuno di noi può avere nella salvaguardia del nostro pianeta.

Focus

Focus, brand del Gruppo Mondadori, è il periodico più letto d’Italia con 6,6 milioni tra lettori e utenti digitali (Fonte: Audipress III/2022 e Audiweb gennaio 2023). È sempre più apprezzato e coinvolgente sui social network, dove conta un’audience in crescita con quasi 4 milioni di follower sui social (Fonte: Shareablee febbraio 2023). Il magazine è il nucleo di un ecosistema multimediale che passa dal web al canale tv, dai social agli eventi: un punto di riferimento distintivo per i temi di grande attualità, dalla scienza alla tecnologia alla natura, grazie al contributo di voci autorevoli di fama internazionale e uno sguardo sempre fresco e rigoroso.

Gruppo Mondadori

Da oltre 110 anni la missione del Gruppo Mondadori è favorire la diffusione della cultura e delle idee, garantendo un’offerta di intrattenimento di qualità al più ampio pubblico possibile. Leader nel mercato dei libri Trade e di scolastica e primo editore multimediale nel digitale e sui social, il Gruppo ha intrapreso un percorso di responsabilità sociale che passa attraverso la promozione, su tutti i suoi canali, di contenuti di qualità che premiano la sostenibilità, la pluralità di pensiero, l’inclusione e la diversità, con un approccio sempre volto all’innovazione.

L’impegno di Mondadori si traduce anche in una serie di attività a sostegno delle comunità in cui opera: dalla promozione della lettura e dell’istruzione alla formazione e all’assistenza sociale e sanitaria.

Nel 2022 il Gruppo Mondadori ha inoltre varato il primo Piano triennale di Sostenibilità all’interno del quale sono stati individuati ambiti strategici, target quantitativi e qualitativi, e azioni di breve e medio periodo finalizzate al miglioramento continuo delle performance in termini sociali, di governance e ambientali.

Tre i macro ambiti di riferimento – articolati in molteplici linee guida coerenti con gli obiettivi globali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite – in cui si riflettono l’identità del Gruppo, la propria mission e il ruolo di editore: “Social”: valorizzazione di persone, contenuti e luoghi per l’educazione e la cultura; “Governance”: promozione del successo sostenibile del business; “Environment”: diffusione della cultura ambientale e mitigazione degli impatti sugli ecosistemi.