Freddie Waits, protagonista del rinnovamento ritmico

Il 27 aprile 1943 a Jackson, nel Mississippi, nasce il batterista e percussionista Freddie Waits, il cui nome completo è Frederick Douglas Waits.

Gli inizi al flauto

Freddie studia flauto nel periodo in cui frequenta la scuola prima a Jackson e successivamente a Detroit, ma ben presto decide di dedicarsi alla batteria. Inizia a suonare con gruppi di rock and roll e nel 1963 entra nella big band di Jimmy Wilkins. Sempre nel corso della prima metà degli anni Sessanta suona con Terry Pollard, Dorothy Ashby e, per un paio di anni, con Paul Winter, con il quale effettua due tournée in Sud America. Più o meno contemporaneamente si esibisce con Kenny Dorham, Curtis Fuller e Cedar Walton a New York e nel 1966 entra a far parte dell’orchestra riunita da Gerald Wilson. Sempre nel 1966 suona in trio con Sonny Rollins e tra il 1966 e il 1967 con il New York Jazz Sextet. Sul finire di quel decennio effettua varie tournée con Ella Fitzgerald, e suona al fianco di McCoy Tyner, Freddy Hubbard, Walter Bishop, Betty Carter, Joe Williams, Ray Bryant e Gary Bartz.

Gli M’Boom, un’esperienza unica

All’inizio degli anni Settanta forma con Roy Brooks, Joe Chambers, Omar Clay, Warren Smith e Max Roach il nucleo degli M’Boom, un gruppo che, utilizzando ogni tipo di strumenti percussivi, apre nuovi orizzonti musicali attraverso effetti ritmici e variazioni melodiche e armoniche fino ad allora inesplorate. Nel corso della sua carriera Freddie Waits si esibisce anche con Lee Morgan, Novella Nelson, Milt Jackson, Melba Moore, Carmen McRae, Billy Taylor, Nancy Wilson, Stan Getz, Cecil Bridgewater, Grady Tate, Billy Taylor, Ray Bryant, Wild Bill Davis, Kenny Barron, James Moody, Lee Morgan, McCoy Tyner, Joe Zawinul, Ella Fitzgerald, Bobby Jones, Bennie Maupin, Gary Bartz, Pharoah Sanders e molti altri. Muore il 18 novembre 1989.