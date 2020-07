Fontella Bass, dalle classifiche alla ricerca vocale

Il 3 luglio 1940 nasce a St. Louis, nel Missouri, la cantante Fontella Bass, figlia della cantante gospel Martha Bass una delle componenti del gruppo The Famous Ward Singers.

Il primo grande successo

Decisa a non lasciarsi ingabbiare nelle dinamiche di un gruppo dopo aver duettato per qualche tempo con Bobby McClure esordisce come solista nei primi anni Sessanta con alcuni singoli pubblicati dalla Chess Records, oltre all’album The New Look. Nel 1965 ottiene il su più grande successo con il brano Rescue Me che arriva i vertici delle classifiche di vendita sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna.

La svolta e la ricerca

Divenuta moglie del trombettista Lester Bowie, membro dello Art Ensemble of Chicago inizia una ricerca nel campo della vocalità africana-americana che la porta, nel 1969, a incidere con lo stesso Art Ensemble e alla creazione di uno spettacolo vocale, From the Roots to the Source, nel quale è affiancata dallo stesso Lester Bowie, dalla madre, dalla pianista Amina Myers, dal sassofonista Arthur Blythe, dal contrabbassista Malachi Favors e dal batterista Don Moye, in qualche caso rimpiazzato da Phillip Wilson. Negli anni Ottanta e Novanta alterna lunghi periodi di silenzio a improvvisi ritorni. Muore a St. Louis il 26 dicembre 2012.