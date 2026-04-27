L’Estremo Oriente sta sbocciando e la primavera in Corea del Sud è molto più di uno spettacolo di ciliegi in fiore. Da marzo a maggio, il Paese si trasforma in un caleidoscopio di colori e atmosfere, offrendo ai viaggiatori un susseguirsi di fioriture, paesaggi e tradizioni locali che raccontano un volto più autentico e meno esplorato della destinazione.

Accanto ai celebri fiori di ciliegio, infatti, sbocciano pruni, azalee, forsythia e fiori di colza, dando vita a itinerari diversificati lungo tutta la penisola: un invito a scoprire una Corea del Sud dinamica, sorprendente e perfetta per un viaggio primaverile fuori dai circuiti più affollati.

Le fioriture da non perdere: un calendario naturale che attraversa il Paese

La stagione si apre a marzo con i delicati fiori di pruno a Gwangyang e lungo il fiume Seomjingang, tra i primi a sbocciare che regalano scenari davvero suggestivi per chi cerca atmosfere intime e meno turistiche.

Ad aprile, i paesaggi si colorano di rosa intenso, generato dalla fioritura delle azalee sul Monte Hwangmaesan e a Seoul sulle colline fiorite del Yeouido Park, mentre le forsythia colorano di giallo città e campagne.

A sud, l’isola vulcanica di Jeju regala uno dei panorami più iconici della stagione, con i suoi vasti campi di canola (colza) che si estendono fino al mare, creando contrasti cromatici unici.

Festival primaverili: tra tradizione, cultura e lifestyle locale

In Corea del Sud, la primavera si celebra attraverso numerosi festival, che combinano natura, cultura e intrattenimento.

Tra gli appuntamenti più noti:

Jinhae Gunhangje Festival , uno dei più grandi festival dei fiori di ciliegio del Paese

, uno dei più grandi festival dei fiori di ciliegio del Paese Gwangyang Maehwa Festival , dedicato ai fiori di pruno

, dedicato ai fiori di pruno Festival locali delle azalee e della canola, spesso meno conosciuti ma particolarmente autentici, come il Wonmisan Azalea Festival o la suggestiva Noksan-ro Canola Flower Road sull’isola di Jeju

Questi eventi rappresentano un’occasione privilegiata per vivere la Corea da vicino, tra street food stagionale, performance culturali e momenti di condivisione con la comunità locale.

Esperienze autentiche: natura, tradizioni e “dailycation”

Oltre agli eventi, la primavera è il periodo perfetto per scoprire la Corea del Sud attraverso esperienze immersive:

Passeggiate nei parchi nazionali, come Seoraksan o Jirisan, e lungo sentieri panoramici che attraversano vallate in fiore e paesaggi montani

Soggiorni nei villaggi tradizionali hanok, come Bukchon Hanok Village a Seoul o Jeonju Hanok Village, per vivere un’esperienza autentica tra architettura storica e natura

Un picnic lungo il fiume Han rappresenta un momento iconico di relax e socialità, spesso accompagnato dall’instant ramyeon, un’esperienza semplice ma estremamente rappresentativa della quotidianità coreana

Degustazioni di cucina stagionale primaverile, con specialità come naeng-i (erbe selvatiche), piatti a base di germogli freschi (namul) e zuppe leggere tipiche della stagione

Un approccio slow e autentico al viaggio, sempre più apprezzato anche dal pubblico italiano.

Una nuova prospettiva sulla primavera coreana

La primavera rappresenta uno dei momenti migliori per visitare la Corea del Sud, non solo per la varietà delle sue fioriture, ma anche per la possibilità di esplorare itinerari meno popolari e vivere esperienze culturali radicate.

Korea Tourism Organization (KTO) invita i viaggiatori italiani a guardare oltre i cliché e scoprire una destinazione in continua evoluzione, dove tradizione e contemporaneità convivono in perfetto equilibrio.