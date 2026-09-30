Quando si parla di depurazione delle acque, l’attenzione va quasi sempre ai depuratori, agli scarichi trattati, ai fanghi di supero smaltiti a fine ciclo. È la parte visibile di un sistema che, quando funziona, si nota poco. C’è però un accumulo meno raccontato, che si forma sul fondo delle vasche di ossigenazione, denitrificazione e accumulo, negli impianti civili come in quelli industriali. Si chiama limo, un dettaglio tecnico che raramente esce dalle sale controllo degli impianti, ma che pesa sui bilanci di gestione più di quanto sembri. Per anni la sua gestione si è ridotta a un’unica strada: prelevarlo, caricarlo su un camion, portarlo in discarica. Oggi non è più l’unica opzione disponibile.

Cosa sono i limi e perché si accumulano

I limi si formano quando le particelle organiche presenti nell’acqua si legano a quelle inorganiche più fini, sabbie, argille, residui minerali, e appesantite precipitano sul fondo delle vasche. Succede soprattutto nei punti dove il flusso rallenta: curve, angoli, tratti terminali. È un processo lento ma continuo, che nel tempo altera la circolazione dell’acqua e riduce l’efficienza della depurazione. Il risultato è un rifiuto con un’umidità che supera facilmente il 30%, pesante da movimentare e scomodo da smaltire con i metodi tradizionali.

Un problema più logistico che ambientale

Un materiale così umido occupa volumi molto più grandi rispetto al peso secco effettivo. Trasportare acqua invece che materiale utile ha un costo, e quel costo si paga due volte: sul trasporto, calcolato a viaggio o a peso, e sul conferimento in discarica, calcolato sul volume. Più il limo resta umido, più entrambe le voci salgono. Succede in ogni impianto che tratta acque reflue, su scala diversa a seconda delle dimensioni e del tipo di processo, ma il meccanismo è sempre lo stesso: più tempo passa tra un intervento di pulizia e l’altro, più il volume accumulato da gestire cresce. Per chi gestisce impianti di depurazione civili o industriali, la pulizia periodica delle vasche resta un’operazione necessaria, ma pesante sul bilancio.

Come si separano organico e inorganico

Esistono impianti mobili pensati per intervenire direttamente sul posto, senza dover trasportare il materiale grezzo altrove. Il limo estratto dalla vasca viene caricato in una tramoggia e passa in una macchina disgregatrice, che lo omogeneizza. Da lì entra in una vasca di attrizione con getti d’acqua ad alta pressione, dove avviene la prima separazione tra la parte organica e quella inorganica. Una seconda vasca, a forma tronco-piramidale e con agitatori dedicati, completa la disgregazione prima che una pompa centrifuga invii il materiale a un ciclone brevettato, che isola in modo definitivo le due frazioni. L’ultimo passaggio è un vibro-asciugatore, che disidrata la parte inorganica prima del carico su nastro trasportatore e container per il trasporto. Un impianto mobile per il recupero dei limi di depurazione di questo tipo è già stato testato su scala reale presso un gestore della depurazione in Toscana.

L’intero intervento, dall’allestimento alla pulizia finale, è a cura di tecnici specializzati: il gestore dell’impianto deve fornire solo l’allaccio idrico ed elettrico. Il servizio comprende i mezzi e le attrezzature necessarie per asportare il materiale dalle vasche, oltre al trasporto e al conferimento della frazione inorganica agli impianti autorizzati. A fine lavori il cantiere viene smontato e ripulito, così l’impianto di depurazione torna operativo senza lasciare tracce dell’intervento.

Due destinazioni, non una discarica

A fine processo il limo non è più un unico rifiuto indistinto. La frazione organica, circa il 70% del totale, torna in testa allo stesso impianto di depurazione da cui era uscita: rientra nel ciclo biologico di trattamento invece di uscirne come scarto, senza bisogno di un trasporto dedicato solo per la parte che può essere lavorata di nuovo sul posto. La frazione inorganica, il restante 25-30%, viene disidratata fino a un residuo secco di circa il 25% e conferita, con il codice CER 190802, a impianti autorizzati al recupero. Nessuna delle due finisce direttamente in discarica.

I numeri che cambiano davvero la logistica

Rispetto al metodo tradizionale, il volume di rifiuto da conferire si riduce del 70-80%. I viaggi necessari calano fino al 60-70%, e con loro i costi complessivi di smaltimento. Un materiale più secco viene anche accettato da più impianti, spesso a tariffe inferiori rispetto al conferimento del limo grezzo in discarica. Per un gestore che deve pianificare interventi su più vasche nell’arco dell’anno, la differenza si vede rapidamente in bolletta, oltre che nel numero di camion che partono dal cantiere. Meno viaggi significano anche meno carburante bruciato per portare a smaltimento un rifiuto che, in buona parte, non doveva finire in discarica.

Una gerarchia che la normativa chiede da anni

La direttiva europea 2008/98/CE e il D.Lgs. 152/06 stabiliscono da tempo un ordine di priorità chiaro: prevenzione e riutilizzo vengono prima, poi il riciclaggio e le altre forme di recupero, e solo per ultima la discarica, da usare quando nessuna delle altre strade è percorribile. Gli impianti mobili di questo tipo sono certificati CE, con documentazione tecnica conforme alla Direttiva Macchine, manuale di uso e manutenzione incluso. I limi di depurazione sono rimasti a lungo fuori da questa logica, un rifiuto troppo umido e troppo marginale per rientrare tra le priorità di recupero. Non risolve da solo il tema più ampio della gestione dei fanghi in Italia. Ma per uno scarto rimasto ai margini per decenni, tornare a essere materia prima invece che volume da conferire in discarica è già un risultato concreto.