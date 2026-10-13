Dalla Lomellina all’Oltrepò Pavese, seguendo il filo di due prodotti che più di altri raccontano la geografia agricola della provincia di Pavia: il riso e il vino. Nasce così “Di RISO IN VINO”, l’iniziativa organizzata da Lomellina Terra di Riso, associazione di produttori impegnata nella valorizzazione dei risi della Lomellina attraverso incontri, esperienze e occasioni di confronto.

L’appuntamento è per domenica 25 ottobre a Canneto Pavese, negli spazi dell’Enoteca del Club del Buttafuoco Storico e dell’adiacente sede storica del Club. Al centro della giornata ci sarà l’incontro tra i risi della Lomellina e i vini dell’Oltrepò Pavese, attraverso momenti gastronomici, passeggiate tra i vigneti, attività per bambini e un percorso dedicato alla conoscenza del riso.

Il pranzo: riso e vino a tavola

La giornata inizierà alle 11.45 con un pranzo per 40 persone, gratuito su prenotazione (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-di-riso-in-vino-2002947586148) e servito al tavolo. Il menu, ideato dallo chef Franco Tolasi, presidente del Consorzio di Tutela del Salame d’Oca di Mortara è costruito attorno alle diverse tipologie di riso delle aziende associate a Lomellina Terra di Riso e abbinato a una selezione di vini dell’Oltrepò, proposta dal Club del Buttafuoco Storico.

Risicoltori e viticoltori danno vita a un racconto gastronomico a più voci: il menu comprende il “Sushi d’oca”, l’Arancino lomellino, un tortino caldo di riso e zucchine, riso nero con verdure, il risotto con salsiccia, zafferano e funghi porcini e quello con Zucca Bertagnina di Dorno, gorgonzola e rosmarino. Per finire in dolcezza, la torta di riso della nonna e la torta “Sgresà” con farina di riso.

Per ogni ricetta è previsto l’abbinamento a un calice di vino oltrepadano: Classese, Bonarda “La Mossa Perfetta”, Buttafuoco Storico e Moscato di Volpara.

Il pomeriggio tra i vigneti e la merenda della sera

Nel pomeriggio, condizioni meteorologiche permettendo, sono previste due passeggiate guidate tra i vigneti di Canneto Pavese, con partenza dall’Enoteca alle 14.30 e alle 15.15. Il percorso, della durata di circa 30 minuti e adatto a tutte le età, è guidato dai soci del Club del Buttafuoco Storico, che illustreranno il paesaggio, le vigne, e gli aneddoti legati al potente rosso dell’Oltrepò Pavese.

Alle 16.00, una merenda della sera – con risotto abbinato a un calice di vino – gratuita, aperta al pubblico e curata dal Club del Buttafuoco Storico – chiude la giornata di degustazione con piatti serviti fino a esaurimento delle porzioni.

Nella sede storica del Club del Buttafuoco, il viaggio del riso dalla risaia alla tavola

Per tutta la giornata, la sede storica del Club del Buttafuoco ospita un percorso dedicato al mondo del riso. Accanto alle confezioni di riso delle aziende lomelline, fotografie, video e interviste realizzati nell’ambito del progetto Lomellina Terra di Riso raccontano il lavoro dei produttori e i luoghi della risicoltura lomellina.

Spazio, infine, ai bambini con attività sensoriali e creative legate al riso: dalla realizzazione di mandala con riso colorato al riconoscimento delle varietà, fino alle esperienze dedicate al profumo, all’osservazione e alla manipolazione del prodotto.

A completare il percorso le “mini riserie” permetteranno di osservare da vicino il processo di sbiancatura del riso con la guida di Luigi Ferraris, presidente di Lomellina Terra di Riso. Un modo concreto per seguire il viaggio del riso dalla risaia alla tavola e conoscere il lavoro che si trova dietro un prodotto quotidiano.

Partecipazione gratuita per il pranzo fino a esaurimento posti con prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-di-riso-in-vino-2002947586148 .

Degustazione del pomeriggio gratuita fino ad esaurimento porzioni