Frank Wright, ovvero quando il free jazz ti cambia la vita

Il 9 luglio 1935 a Grenada, nel Mississippi, nasce il sassofonista Frank Wright, uno dei protagonisti della scena free jazz.

Dal contrabbasso al sax

Trasferitosi con la famiglia a Memphis e quindi a Cleveland, proprio in quest’ultima città comincia a suonare come contrabbassista in vari gruppi di jazz e di rhythm & blues. In quegli anni il suo contrabbasso si unisce ai gruppi di Roscoe Gordon, Bobby Blue Bland, B.B. King e altri. Dopo aver ascoltato Albert Ayler a Cleveland decide di cambiare strumento e genere. Passa al sassofono e si trasferisce a New York, dove viene in contatto con molti jazzisti, legati soprattutto al free jazz. Tra gli altri suona con Larry Young, Sunny Murray, Cecil Taylor e, nel 1965, con John Coltrane.

Cambia la musica e anche il continente

Incide il suo primo disco, in trio, alla fine del 1965, rivelando una forte carica emozionale e un grande interesse per il timbro del suo strumento sulla scia di Ayler, di Coltrane e di Pharoah Sanders. Realizza un secondo disco, in quintetto, nel 1967, prima di trasferirsi, due anni dopo, in Europa per stabilirsi a Parigi. Qui costituisce un quartetto con Noah Howard, poi sostituito da Alan Silva, Bobby Few e Muhammad Ali. Il gruppo incide alcuni dischi e, nel 1972, fonda una propria etichetta, la Center Of The World. Alla fine degli anni Settanta Wright si esibisce anche al clarinetto basso. Muore il 17 maggio 1990.