Freddie Webster, il trombettista che influenzò Miles Davis

Il 1° aprile 1947 muore a Chicago, nell’Illinois, il trombettista Freddie Webster. Nato a Cleveland, in Ohio, nel 1916 frequenta la Central High School della sua città natale.

L’esperienza con Benny Carter e altri

È ancora adolescente quando dà vita a un gruppo nella cui formazione figura anche il pianista Tadd Dameron. Suona poi con il sassofonista Marion Sears e nel 1938 lavora con le band di Earl Hines ed Erskine Tate. Trasferitosi a New York nel 1940 suona con Benny Carter e con Ed Durham. Prima di tornare con Earl Hines, all’inizio del 1941 si unisce per qualche tempo a Louis Jordan. Dall’autunno del 1941 alla primavera del 1942 è con Lucky Millinder, poi con Jimmie Lunceford fino all’estate del 1943. In seguito torna con Benny Carter (e nella primavera del 1944 suona con Sabby Lewis a New York poi di nuovo con Millinder.

Una grande influenza nell’evoluzione del jazz

A Millinder seguirono brevi permanenze nelle orchestre di Cab Calloway e George Johnson prima di far parte, nella seconda metà del 1945, nel sestetto di John Kirby. Nel 1946 suona nella big band di Dizzy Gillespie e all’inizio del 1947 nella troupe del Jazz at the Philharmonic. All’apice del successo muore per un collasso cardiaco nella stanza di un motel pochi giorni prima di iniziare a suonare a Chicago con Sonny Stitt. Professionista ammiratissimo dai colleghi, ha avuto una grande influenza su Miles Davis e, più in generale nell’evoluzione del jazz moderno.