Fritz Kaatee, un saxoclarinettista nella storia del jazz olandese

L’8 marzo 1938 nasce a L’Aia, in Olanda, Fritz Kaatee, suonatore di clarinetto e di tutta la famiglia dei sassofoni.

Gli inizi alla fisarmonica

Sostanzialmente autodidatta, Kaatee inizia a esibirsi sul palcoscenico all’età di undici anni come fisarmonicista nel gruppo giovanile The Sunny Boys. Nel 1956 la band cambia nome in The Storktown Dixie Kids e registra anche alcuni dischi. Più o meno in questo periodo il giovane Fritz inizia a imparare a suonare il clarinetto da Arie Ligthart, l’allora banjoista della Dutch Swing College Band. Le ance lo affascinano e da quel momento il sax e il clarinetto saranno i suoi unici strumenti musicali.

Con la Dutch Swing College Band

Tra le band con le quali suona nella sua lunga carriera ci sono i New Orleans Syncopaters, la Andy Star’s Orchestra, la Ted Easton’s Jazz Band, i Dixieland Pipers, i Dixieland All Stars e i Dixieland Street Paraders. Nel 1975 sostituisce per alcune settimane Peter Schilperoort nalla famosa Dutch Swing College Band della quale torna a far parte poi dal 1999 al 2013. Tra le collaborazioni prestigiose della sua carriera ci sono anche quelle con Bobby Hackett, Billy Butterfield, Peanuts Hucko, Jimmy McPartland, Buddy Tate, Bud Freeman, Ralph Sutton, Kai Winding, Al Grey e Curtis Fuller. Muore il 18 aprile 2019.