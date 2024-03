I percorsi di gusto nel Lazio in libreria

I PERCORSI DEL GUSTO NEL LAZIO Dall’amore per la Natura e la passione per l’enogastronomia nasce un libro che segna un varco per nuove esperienze condiviso tra turismo, cultura e sapori e che comprende 15 itinerari a piedi tra natura e degustazioni. Riserve, parchi, sentieri, castagneti, valli, vecchi percorsi ferroviari, eremi, laghi, monti e pianure sono le cornici di diverse camminate per scoprire le bellezze naturalistiche del territorio abbinate a incontri con piccoli produttori per assaggiare le loro bontà eno-gastronomiche. L’opera comprende anche una selezione di aziende che rappresentano delle “nicchie” di artigianalità, i cui produttori – giovani imprenditori e imprenditrici agricoli – seguono la produzione dall’inizio alla fine, scegliendo le materie prime e garantendo la qualità degli assaggi. Si tratta di artigiani per scelta che difendono territorio e tradizioni e che accoglieranno i camminatori con i proprio racconti di vita e la descrizione dei loro prodotti laziali doc in degustazione. Una carrellata di paesaggi e di persone per un libro che ha l’obiettivo di valorizzare il Lazio mappandone la bellezza dei luoghi naturali, la cultura e il gusto dei sapori artigianali. Roberta Micillo fonda nel 2018 l’associazione “Percorsi Di…Vini” con cui organizza camminate di varia difficoltà abbinate a degustazioni di prodotti autoctoni. Sommelier FIS ed accompagnatore di escursionismo CSEN, è amante della Natura e appassionata di viaggi. Dal 2017 coordina viaggi trekking per “Avventure nel Mondo”. INDICE IL PARCO DELL’APPIA ANTICA E VIGNETI DELLA “TENUTA DI FIORANO” (Roma, RM) IL MONTE TUSCOLO E LA MALVASIA INVECCHIATA DI “CASAL PILOZZO” (Monteporzio Catone, RM) LA RISERVA DI TOR CALDARA E GLI ULIVI DELLA TENUTA CALISSONI-BULGARI (Anzio, RM) I LAGHI DEL CIRCEO E I VINI DELL’AGRO-PONTINO (Fogliano, LT) PUNTA FIENO A PONZA E I VITIGNI EROICI DELLE “ANTICHE CANTINE MIGLIACCIO” (Ponza, LT) I SENTIERI DEL BRIGANTE GASBARRONE E L’OLIVA ITRANA (Sonnino, LT) LA VECCHIA FERROVIA ROMA-FIUGGI E LA STRADA DEL VINO CESANESE (Piglio, FR) L’EREMO DI SANT’ANGELO E IL GRAN CACIO DI MOROLO (Morolo, FR) IL CASTAGNETO MONUMENTALE DI TERELLE E I VINI IN ANFORA “FRA I MONTI” (Terelle, FR) IL LAGO DI BOLSENA E I VINI VULCANICI NATURALI (Gradoli, VT) L’ANELLO DI BLERA TRA IL CANYON DEL BIEDANO E LE VIE CAVE E L’OLIO ETRUSCO (Blera, VT) LA VALLE DEI CALANCHI E I SUOI VINI (Castiglione in Teverina, VT) I PANTANI DI ACCUMOLI E I FORMAGGI DELLE TERRE MUTATE (Accumoli, RI) I PIANI DI COTTANELLO, I FORMAGGI E IL MIELE D’ALTURA DELL’APPENNINO CENTRALE (Cottanello, RI) LA RISERVA TEVERE FARFA E IL CASEIFICIO DELLE ECOFATTORIE SABINE (Poggio Mirteto, RI)