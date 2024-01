Gadget ecologici ed ecosostenibili: i migliori da personalizzare

La sostenibilità è un tema fondamentale nella società moderna, entrato con forza in tutti gli ambiti pubblici, privati e soprattutto professionali, con piccole Imprese e grandi Aziende sempre più attente all’ambiente e pronte a modificare le proprie attività in favore di una maggiore sensibilità verso il pianeta. Il cambiamento, volto a ridurre le emissioni, diminuire l’impatto negativo, contenere il consumo di risorse e rifiuti e favorire le energie rinnovabili e l’economia circolare, non riguarda solo gli ambiti più impattanti (produzione, processi operativi e logistica), ma coinvolge anche attività minori, come ad esempio la scelta dei gadget aziendali. Sempre più realtà industriali stanno abbandonando i tradizionali oggetti usa e getta fatti in plastica (banditi dal Parlamento Europeo) in favore di nuovi prodotti realizzati con materiali ecosostenibili, riciclati e riutilizzabili, al fine di ridurre il proprio impatto. In questo articolo analizziamo quali sono i migliori gadget ecologici personalizzati per la promozione e i regali aziendali, ma anche per fiere ed eventi privati, che si sposano al meglio con questa nuova linea green.

Gadget ecologici personalizzati: prodotti ideali per la promozione aziendale

Tra i gadget ecologici personalizzati perfetti per la promozione aziendale e ideali come regali sostenibile a dipendenti, partner, clienti, fornitori e collaboratori ci sono le matite e le penne ecologiche personalizzate. Si tratta di oggetti piccoli ma dal grande utilizzo, soprattutto in ufficio, disponibili in varie colorazioni e con diverse personalizzazioni possibili, realizzati in materiali certificati e non nocivi né inquinanti (sughero, bambù, legno, ecc.). Se si preferisce un prodotto non da scrittura, ma comunque utile nell’uso quotidiano, si può optare per le borracce ecologiche, le tazze termiche in acciaio riciclato, le bottiglie in alluminio riciclato o i thermos: completamente personalizzabili per dare visibilità continua al brand, questi gadget sono anche 100% ecosostenibili e legano il marchio all’idea di sostenibilità. Tra i gadget ecologici personalizzati più funzionali ci sono anche i portachiavi prodotti con scarti dell’industria alimentare, bambù o feltro RPET (materiale sintetico derivato dalla plastica riciclata), i notebook riciclati, i block notes e le shopper ecologiche realizzate in cotone organico o in RPET.

Gadget ecologici personalizzati: prodotti ideali per eventi privati

Grazie ai gadget ecologici personalizzabili anche gli eventi privati possono assumere un’allure decisamente green. Quelli più innovativi e di grande effetto sono i gadget ecologici piantabili o con semi all’interno (matite piantabili, cartoline e segnalibri in carta biodegradabile solubile in acqua, vasi in terracotta con diversi semi all’interno, ecc.): oggetti perfetti per ricordare il momento che, allo stesso tempo, rappresentano un modo pratico per sostenere l’ecosistema e promuovere un consumo più attento e consapevole. Tra i prodotti più comuni per eventi green troviamo invece i Portabadge, i Lanyard e i braccialetti, realizzati con materiali ecologici e di produzione interna all’Unione Europea, che possono essere personalizzati per l’occasione. Infine, spazio all’abbigliamento eco come gadget di grande eccellenza e lunga durata: t-shirt, felpe, polo, calze e cappelli, prodotti con tessuti naturali e con materiali rigenerati, nel segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.